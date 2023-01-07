王世堅驚喜度脫口秀 與柯文哲辦「世紀婚禮」

王世堅首度炎上還拉小提琴，炒熱現場氣氛。（圖：薩泰爾娛樂提供）

薩泰爾娛樂「炎上王世堅」專場日前在壹電視攝影 棚盛大登場，主秀台北市議員王世堅和「炎上大將軍」博恩同台之外，王政壇宿敵、前台北市長柯文哲 也參戰客串，卡司陣容備受矚目，現場加上線上約2500人朝聖大秀。博恩身穿牧師袍與全場一同見證柯文哲與王世堅的「世紀婚禮」，柯更許下新婚禮物，請王世堅2024把票投給他。

「炎上王世堅」的內容延續「炎上 BURN」傳統，為王世堅量身打造，不只最熟悉的吐槽與冒犯，還加入許多王世堅質詢時的經典元素，包括「南北菜蟲一起串聯」等經典語錄、跳海畫面，還有議會質詢柯文哲，送上木馬屠城2.0版、腳踏車、龍袍等各種道具。

接著，脫口秀主持人、炎上大將軍曾博恩以一襲「特洛伊戰士」盔甲裝出場，介紹當天「火伴」謝龍介、黃瀞瑩、吳崢、Asiaboy禁藥王＆Lizi栗子、百靈果凱莉、賀瓏，以及神秘嘉賓柯文哲。

博恩一路狂開砲，說王世堅跳過4次海，如果出傳記真的可以叫做「老人與海」，就叫王把最愛說的「一諾千金 誠信至上」留著對老婆講，腳踏兩條船也是會掉進海裡，暗指他與女助理偷情上摩鐵的婚外情。王世堅上台被酸爆，整個人一臉尷尬到快要笑不出來，現場氣氛頻頻掀起高潮。

王世堅的政壇宿敵、台北市前市長柯文哲參戰客串，出場環節更是精心設置，特別找來知名饒舌歌手春艷，將與柯合作過的歌曲「Do Things Right」重新創作翻玩惡搞。柯文哲一襲白西裝華麗現身，攜手演出「督 the right thing」，要讓王世堅血債血還。

節目尾聲的驚喜，穿著牧師袍的博恩帶領全場，一同見證柯文哲與王世堅這場「世紀婚禮」，柯文哲也許下新婚禮物，要王世堅2024把票投給他。