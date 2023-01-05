中國疫情升溫 台灣2度表達願協助

台疫情指揮中心指揮官王必勝。(圖／台指揮中心提供)

中國疫情 升溫，台總統蔡英文 日前表示，願提供必要協助。疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，已二度向中國表達願互助合作意願，實際提供哪些協助有待中國官方回應需求。

近來中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，蔡英文日前在元旦談話中提到，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要協助，幫助更多人走出疫情，有個健康平安的新年。

台衛生福利部長薛瑞元5日接受媒體聯訪表示，會先向對方表達想法，至於協助是指提供疫苗或藥物，要看對方接不接受，現在不方便透露相關規畫。

王必勝告訴中央社記者，早在去年12月2日就曾經電郵至中國防疫 相關單位，提醒COVID-19社區疫情尤其要注意兒童重症，當初主要是分享台灣防疫經驗，這兩天再度發電郵詢問對方是否還有需要協助之處，但尚未收到回覆。

「防疫無國界」，王必勝說，中國疫情仍然嚴峻，台灣二度表達願意互相合作意願，主要是因為元旦時蔡英文提到願意提供人道協助防疫；協助、合作面向很多，不僅是外界猜測的防疫物資，技術、經驗、學問知識都可以分享，但因為真的不知道對方需要什麼，需等待中國官方回覆。

至於外界關注援助內容是否捐疫苗或送藥物，王必勝強調，人道協助防疫的前提是台灣有足夠數量，還有多餘力量，中國人數眾多，需要的量可能很大，台灣能幫的有限，對方也可能不會向台灣提出。