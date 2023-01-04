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全台首件國民法官案出爐 台中將審理殺人案

記者曾健祐／台中即時報導
台中司法大厦。（記者曾健祐／攝影）
台中司法大厦。（記者曾健祐／攝影）

國民法官制度元旦已上路，法界關注全台各地方法院誰會搶下頭香，台中地檢署4日偵結一起業務員殺人案，符合「故意犯罪因而發生死亡結果者」，預計5日上午移審台中地院，中院將電腦抽籤決定承審的合議庭，確定為國民法官新制上路後開第一槍。

該案為，黃姓、施姓（均22歲）直銷公司業務員疑似因業績分配獎金、債務問題起爭執，黃去年10月20日持刀到施住家理論，激動朝他揮舞、猛刺，害施胸口、脖子中刀倒臥血泊身亡；檢方相驗研判為他殺，向法院聲押獲准，經偵查兩個多月，4日依殺人罪嫌起訴黃，5日上午將移審法院。

台中地方法院根據近年數據估算，符合國民法官審理案件包括殺人、傷害致死及酒駕致死，加上所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，年逾50件屬全台最高，因此新制上路後成為第一個承審國民法官案件的法院也不意外。

國民法官法第44條規定，於起訴後至第一次審判期日前，有關強制處分及證據保全之事項，由未參與本案審理之管轄法院法官處理之。也就是說，若起訴案件有人犯在押，移審法院的接押、延押審理，必須和承審的國民法官合議庭不同。

因此，中檢起訴黃姓業務員殺人案，預計5日上午移審，中院將會先以電腦分案方式，由刑二庭至刑八庭共7位庭長抽籤，抽中的庭長擔任受命法官，另2名庭員為陪席法官；其次，中籤庭長的下一庭，負責開移審後的接押庭或延押庭。

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