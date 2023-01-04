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台退役空軍上校涉當共諜探機密 與3現任軍官被收押

記者張議晨／高雄即時報導
涉嫌發展組織的劉姓退役上校及其他三名高階軍官，4日檢方聲押獲准。（記者張議晨／攝影）
涉嫌發展組織的劉姓退役上校及其他三名高階軍官，4日檢方聲押獲准。（記者張議晨／攝影）

高雄高分檢偵辦共諜案件，3日指揮調查局等單位發動搜索，帶回退役空軍劉姓上校，及孫姓中校、劉姓少校等6名海、空軍現役軍官。劉涉透過孫男等人刺探國軍機密資料，檢方3日複訊後聲押劉男及孫姓、劉姓軍官等4人，4日午院方裁定准押，另有3名少校以20至10萬元交保候傳，是否有其他軍官涉案，檢調擴大偵辦中。

據了解，劉男2013年自空軍退役後，在中國大陸經商，結交對岸政商人士後，大陸情治系統透過飲宴、招待等方式，成功將劉吸收。由於劉退伍前官拜上校，在軍中仍有人脈，於是遊走兩岸間，拉攏現役國軍軍官入夥。

每次若軍官成功提交國軍相關資料，劉就會給予報酬，粗估組織發展8年來，至少有6名現役軍官被他吸收，多為海、空軍軍官。

調查局國安站經長期布線，3日報請高雄高分檢指揮，兵分多路至劉男住處、海、空軍營區等地搜索，連同發展組織的劉男在內，帶回現役孫姓中校及劉姓、龔姓、鄧姓、林姓、劉姓少校等7人。

其中孫姓中校，劉姓、龔姓少校疑提交機密資料，檢方訊後認為有串供、滅證疑慮，依違反國家機密保護法等罪，向高雄高分院聲押禁見獲准，至於涉案其他3名少校，則以20至10萬元交保，全案不排除有更多人涉案，擴大偵辦中。

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