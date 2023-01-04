陳建仁特使身分訪教廷 先前往瞻仰本篤十六世遺容

台灣前副總統陳建仁（左）以總統特使身分出訪教廷，抵達後前往駐教廷大使館視察。（駐教廷大使館提供）中央社

台灣前副總統陳建仁以總統特使身分前往教廷參加榮休教宗 本篤十六世喪禮，他於羅馬時間今天中午飛抵，下午先行前往聖伯多祿大殿瞻仰遺容，明天將出席由教宗方濟各親自主持的喪禮，代表台灣表達最深切哀悼。

駐教廷大使館 向中央社表示，陳建仁飛抵義大利 羅馬達文西機場後，由駐教廷大使李世明與外館人員接機，先前往駐教廷大使館視察。

陳建仁在使館簡短致詞表示，他去年9月份曾以總統特使身份訪問教廷，出席先教宗若望保祿一世舉行榮列真福品典禮，短時間內二度擔任特使前來教廷，這是很大的榮譽與責任，此次更是懷抱哀戚與感念的心情。

陳建仁表示，蔡英文總統特別感念先教宗本篤十六世在位期間與台灣互動友好密切，本次派遣特使前來出席喪禮，彰顯台灣對本篤十六世的尊敬，同時也推崇本篤十六世跨越文化與宗教的深刻影響力。

陳建仁表示，台灣與教廷之間雙邊關係緊實密切，雙方是堅持民主、人權、自由等普世價值的國際社會盟友。他這次擔任特使來訪教廷，也盼透過各種機會，感謝天主教會在台灣教育、醫療、人道等方面長期的協助。

駐教廷大使館指出，陳建仁訪團隨後在教廷禮賓官員安排下，於下午14時45分前往梵蒂岡聖伯多祿大殿，在先教宗本篤十六世遺體旁的特使專區瞻仰遺容及祈禱。

據陪同人員轉述，身為虔誠天主教徒的陳建仁在聖伯多祿大殿內，代表蔡英文與台灣政府及人民向教廷國務院表達誠摯哀悼，瞻仰遺容及祈禱約15分鐘，並與現場前來瞻仰遺容的各國信徒同心禱告，氣氛莊嚴肅穆。

駐教廷使館指出，依照教廷禮賓官員估計，從1月2日上午9時至今天下午3時對外開放瞻仰遺容，已累積超過15萬民眾排隊前來。期間包括教宗方濟各、義大利總統、總理、德國總統、教廷部會首長、樞機主教等都曾前來致哀。

駐教廷使館表示，教廷官員特別表達感謝台灣重視本篤十六世喪禮，以及感謝陳建仁千里迢迢專程搭機前來。

陳建仁瞻仰遺容後，前往拜會梵蒂岡圖書館，由新任總館長薩尼（Msgr. Angelo Vincenzo Zani）總主教接待，雙方針對台梵圖書館館際交流、文物借展，以及故宮今年3月份與梵圖在台北合辦的珍藏展等議題交換意見。