宋逸民鞠躬道歉駁「家暴當情趣」 陳維齡憔悴痛哭

宋逸民夫妻出面說明。(取材自臉書)

小甜甜(張可昀)去年底退出「藝起發光」，宋逸民 發出聲明指小甜甜「私生活有極大狀況」，未料引發後續效應，不少前教友紛紛跳出來爆料，包括洗腦貸款 捐獻、蹭教友知名度、限制教友交友圈等。宋逸民在沉默近兩周後，今(4日)早上11點和老婆陳維齡出面開記者會說明，大批媒體一早便守在教會樓下，記者會不開放記者提問。

宋逸民夫妻檔大約遲了9分鐘現身，陪同的藝人還有吳東諺、林道遠等人，陳維齡素顏一臉憔悴，宋逸民拿出聲明稿朗讀，他先是為「藝啟發光」引起的紛爭表示遺憾及歉意，夫妻倆一同起身鞠躬道歉，他表示這段期間所有不實的指控，幾乎讓他們站立不住，要靜默是一件很不容易的事，真的很煎熬，在演藝圈30多年，他自認是堅守崗位的演員，在婚姻中，今天是兩人結婚20周年的紀念日，真的很對不起維齡，本來計畫去慶祝，卻要一起來面對這樣的傷害，對不起；陳維齡則看似強忍淚水，向宋逸民搖頭表示不介意，宋逸民表示把家暴 當情趣，這絕對不是事實，我嚴格要求自己正派行事，不虧欠別人，陳維齡聽到這裡忍不住痛哭，他表示沒有人是完美的，他也承認自己不完美，這段時間不是他不願意出面說明，而是大家希望他別給不實謊言所激怒。

但他認為連日來的爆料已經傷害到他的家庭，他表示用聲明稿回應，是因為不希望再傷害到任何人，財務金流交給專業的會計師處理，金流都很清楚，夫妻倆完全無給職，沒有拿任何一毛錢，