宋楚瑜廣東行 呼籲兩岸同胞促進「和平統一」

宋楚瑜在廣東參訪。取自中國台灣網

親民黨主席宋楚瑜近日赴中國參訪，上月中下旬於廈門解除防疫 隔離後到廣東。元旦當天，宋楚瑜一行在廣東茂名參訪冼太夫人故里，他說，「中華民族偉大復興，台灣不能缺席」，兩岸同胞要一條心，促進兩岸和平統一。

據中國國台辦旗下媒體「中國台灣網」，宋楚瑜1月1日赴茂名參訪冼太夫人故里。

公開資訊顯示，冼太夫人，又稱冼夫人，茂名人，身歷梁、陳、隋三朝，畢生致力於維護國家統一和民族團結，被已故的中國前國務院 總理周恩來譽為「中國巾幗英雄第一人」。

據報導，在參訪期間，宋楚瑜一行參觀了冼太夫人故里「聖母牌坊」、「海上絲綢之路展館」等，拜謁了冼太夫人墓，出席全球首部《冼太夫人》元宇宙 粵劇發布儀式。

宋楚瑜指出，在南朝蕭樑時代，冼太夫人以和平方式收復海南島，為國家統一和民族團結立下了不朽的歷史功勳。冼太夫人在歷史上有止戰息爭、促進和平的功德懿行，其致力於維護國家統一和民族團結的「好心」精神，值得當前兩岸關係引為藉鑑。

宋楚瑜說，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。中華民族偉大復興，台灣不能缺席。「兩岸同胞更要一條心，傳承和弘揚冼太夫人精神，促進兩岸和平統一，共建共圓中華民族偉大復興的中國夢。」

日前，宋楚瑜還於上月28日，出席在廣州市舉辦的「廣東紀念兩岸開啟交流35週年研討會」，以及「第九屆台灣青年嶺南行」閉營儀式暨交流成果展示等活動。

宋楚瑜在研討會上致辭表示，「在中華民族偉大復興進程中，台灣不會也不能缺席。兩岸關係的籌碼應該掌握在兩岸中國人自己的手中」，希望堅持「兩岸一家親」的信念，透過繼續推動兩岸交流溝通，讓台灣人增強對中國的了解和向心力，增加彼此的交流互動。