我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／大麻合法化趨勢下 兒童誤食大麻軟糖激增

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

宋楚瑜廣東行 呼籲兩岸同胞促進「和平統一」

記者陳政錄／北京即時報導
宋楚瑜在廣東參訪。取自中國台灣網
宋楚瑜在廣東參訪。取自中國台灣網

親民黨主席宋楚瑜近日赴中國參訪，上月中下旬於廈門解除防疫隔離後到廣東。元旦當天，宋楚瑜一行在廣東茂名參訪冼太夫人故里，他說，「中華民族偉大復興，台灣不能缺席」，兩岸同胞要一條心，促進兩岸和平統一。

據中國國台辦旗下媒體「中國台灣網」，宋楚瑜1月1日赴茂名參訪冼太夫人故里。

公開資訊顯示，冼太夫人，又稱冼夫人，茂名人，身歷梁、陳、隋三朝，畢生致力於維護國家統一和民族團結，被已故的中國前國務院總理周恩來譽為「中國巾幗英雄第一人」。

據報導，在參訪期間，宋楚瑜一行參觀了冼太夫人故里「聖母牌坊」、「海上絲綢之路展館」等，拜謁了冼太夫人墓，出席全球首部《冼太夫人》元宇宙粵劇發布儀式。

宋楚瑜指出，在南朝蕭樑時代，冼太夫人以和平方式收復海南島，為國家統一和民族團結立下了不朽的歷史功勳。冼太夫人在歷史上有止戰息爭、促進和平的功德懿行，其致力於維護國家統一和民族團結的「好心」精神，值得當前兩岸關係引為藉鑑。

宋楚瑜說，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。中華民族偉大復興，台灣不能缺席。「兩岸同胞更要一條心，傳承和弘揚冼太夫人精神，促進兩岸和平統一，共建共圓中華民族偉大復興的中國夢。」

日前，宋楚瑜還於上月28日，出席在廣州市舉辦的「廣東紀念兩岸開啟交流35週年研討會」，以及「第九屆台灣青年嶺南行」閉營儀式暨交流成果展示等活動。

宋楚瑜在研討會上致辭表示，「在中華民族偉大復興進程中，台灣不會也不能缺席。兩岸關係的籌碼應該掌握在兩岸中國人自己的手中」，希望堅持「兩岸一家親」的信念，透過繼續推動兩岸交流溝通，讓台灣人增強對中國的了解和向心力，增加彼此的交流互動。

國務院 防疫 元宇宙

上一則

中國經港澳轉機抵台 1/6起須持檢驗報告、暫不落地篩檢

延伸閱讀

廣東僑胞聯合總會新人就職 共襄善舉

廣東僑胞聯合總會新人就職 共襄善舉
藍跑票 綠奪基南高3市議長 宋楚瑜助綠 基隆首度變天

藍跑票 綠奪基南高3市議長 宋楚瑜助綠 基隆首度變天
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
國台辦喊話：台商別錯過今後30年發展

國台辦喊話：台商別錯過今後30年發展

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

2022-12-28 10:42

超人氣

更多 >
「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世
女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了
優勝美地巖崩喪命夫婦來自聖荷西 女子疑華人

優勝美地巖崩喪命夫婦來自聖荷西 女子疑華人
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷