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中國經港澳轉機抵台 1/6起須持檢驗報告、暫不落地篩檢

中國經港澳轉機抵台 1/6起須持檢驗報告、暫不落地篩檢

中央社台北3日電
1月6日起自中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客，須持有啟程地搭機前檢驗報告，但針對上述對象，暫無須比照中國直航落地唾液篩檢。。(中央社資料照)
1月6日起自中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客，須持有啟程地搭機前檢驗報告，但針對上述對象，暫無須比照中國直航落地唾液篩檢。。(中央社資料照)

台灣指揮中心指揮官王必勝今天宣布，1月6日起自中國啟程經香港澳門轉機抵台旅客，須持有啟程地搭機前檢驗報告，但針對上述對象，暫無須比照中國直航落地唾液篩檢

王必勝在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，經調查，從中國返回台灣旅客，約有2成自香港、澳門轉機，自1月6日至31日，中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客，加強檢疫方案，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告，或24小時內抗原快篩檢驗報告。

影片來源：聯合新聞網

王必勝說，香港及澳門政府已針對自中國入境旅客採取相關防疫規範，香港政府規定，自中國入境旅客須持搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告；自中國啟程轉機旅客則配合航班目的地國家防疫規定。澳門政府規定，自中國入境旅客須持搭機前72小時內PCR檢驗報告。

王必勝表示，中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客，須持有的啟程地搭機前檢驗報告，將交由當地航空公司執行檢視，應該不會出現未檢查狀況，現階段上述旅客入境台灣暫無須比照自中國直航旅客採取落地唾液篩檢。

自1月1日至31日，除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

據指揮中心統計，1月1日自桃園國際機場入境的中國來台旅客共採檢524人次，其中陽性為146人，陽性率為27.8%；松山機場採檢133人，其中18人陽性。

王必勝說，現場看來都是輕症、無症狀等為主，陰性旅客配合7天自主防疫及自我篩檢，交通移動無限制。

澳門 香港 篩檢

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