中國入境陽性率近3成 台公衛學者：反應BA.5基本陽性率

因應中國新冠肺炎疫情升溫且將在1月8日起解除入境隔離措施，台灣昨起針對中國直飛台灣的四個航班實施入境唾液篩檢。記者黃仲明／攝影

因應中國新冠肺炎疫情 升溫且將在1月8日起解除入境隔離措施，台灣昨起針對中國直飛台灣的四個航班實施入境唾液篩檢 ，首日共入境524人，其中陰性378人、陽性146人，陽性率27.8％。台大公衛教授陳秀熙表示，BA.5的陽性率大約就是三成，以台灣檢出比率來說，剛好反應基本族群陽性率。

根據義大利 日前報告中國旅客的篩檢結果，陽性率約在38%至52％；台灣國內首日針對中國入境旅客的陽性率則為27.8％。陳秀熙表示，由於現在中國正流行的變異株為BA.5，因此必須和此變異株的陽性率進行比較；從過去的流行狀況來看，陽性率約約為30%。

不過台灣和其他國家不同。中國入境台灣的旅客多為台商等台籍人士，其他國家則有許多是中國當地擔心醫療量能不足而出國的民眾，因此台灣呈現的篩檢陽性率會略低，其他國家則會略高、預期為1.5至2倍。

陳秀熙也表示，原本中國尚未開放時，預期疫情會拉得較長，恐到3月底。但現在中國境內開放，流行速度加快，疫情應在農曆年過後、2月底就會告一段落。