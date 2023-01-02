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自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

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中國入境陽性率近3成 台公衛學者：反應BA.5基本陽性率

記者楊雅棠／台北即時報導
因應中國新冠肺炎疫情升溫且將在1月8日起解除入境隔離措施，台灣昨起針對中國直飛台灣的四個航班實施入境唾液篩檢。記者黃仲明／攝影
因應中國新冠肺炎疫情升溫且將在1月8日起解除入境隔離措施，台灣昨起針對中國直飛台灣的四個航班實施入境唾液篩檢。記者黃仲明／攝影

因應中國新冠肺炎疫情升溫且將在1月8日起解除入境隔離措施，台灣昨起針對中國直飛台灣的四個航班實施入境唾液篩檢，首日共入境524人，其中陰性378人、陽性146人，陽性率27.8％。台大公衛教授陳秀熙表示，BA.5的陽性率大約就是三成，以台灣檢出比率來說，剛好反應基本族群陽性率。

根據義大利日前報告中國旅客的篩檢結果，陽性率約在38%至52％；台灣國內首日針對中國入境旅客的陽性率則為27.8％。陳秀熙表示，由於現在中國正流行的變異株為BA.5，因此必須和此變異株的陽性率進行比較；從過去的流行狀況來看，陽性率約約為30%。

不過台灣和其他國家不同。中國入境台灣的旅客多為台商等台籍人士，其他國家則有許多是中國當地擔心醫療量能不足而出國的民眾，因此台灣呈現的篩檢陽性率會略低，其他國家則會略高、預期為1.5至2倍。

陳秀熙也表示，原本中國尚未開放時，預期疫情會拉得較長，恐到3月底。但現在中國境內開放，流行速度加快，疫情應在農曆年過後、2月底就會告一段落。

陳秀熙說，各國對中國航班進行篩檢不是為了防堵，而是為了監測新變異株。如果農曆年過後各國都沒有監測到新的變異株，相信世界衛生組織（WHO）就會開始有降級的動作，解除國際關注公衛緊急事件（PHEIC），從大流行變為地方流行。

由大陸（不含港澳）返台的旅客昨天完成唾液PCR採檢並繳交檢體後，依正常流程入境。...
由大陸（不含港澳）返台的旅客昨天完成唾液PCR採檢並繳交檢體後，依正常流程入境。記者黃仲明／攝影
完成唾液PCR採檢的旅客昨天繳交檢體後，依正常流程入境。記者黃仲明／攝影
完成唾液PCR採檢的旅客昨天繳交檢體後，依正常流程入境。記者黃仲明／攝影

篩檢 疫情 義大利

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