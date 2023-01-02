中國駐法使館批媒體挺台 綠委：新年說壞話觸自己霉頭

中國駐法大使館接連批評日前挺台的法國媒體報導，聲稱台獨主義將被碾壓，民進黨 立委王定宇今天表示，中國在2023年的一開始就說壞話恐嚇別人、做壞事騷擾鄰居，中國自己經濟下滑、防疫不彰，整個亂象這麼嚴重，這樣的國家不僅是壞鄰居，同時也觸了自己的霉頭。

台國防部 今天發布新聞稿指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲解放軍 8架次、解放艦3艘次持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

王定宇下午受訪時指出，這兩天持續有解放軍穿越海峽中線，騷擾台灣空域，中國駐法大使更在推特發文恐嚇台灣，而同時中國的人事也有更迭，他們調了強硬派來負責對外辦公室。

王定宇說，大家常常講一年的開始要說好話、做好事，但是中國政權在2023年的一開始，先是說壞話恐嚇別人，再來做壞事騷擾鄰居，對於印太地區的區域和平穩定，當然是值得關心的壞消息。

不過，王定宇也說，中國自己經濟下滑、防疫不彰，整個亂象這麼嚴重，還在一年的開始騷擾周邊鄰國，這對中國來說當然是觸自己霉頭。

王定宇認為，中國的戰機這次穿越海峽中線，而且穿越的距離比較近，相信以台灣空軍掌握的能力，全程都能夠掌控，但是中國不斷地緊縮台灣的空域空間，對台灣來講也必須採取有效的反制作為，否則一旦應變時間越縮越短，對台灣也有國家安全的疑慮。

王定宇批評，中國總書記習近平帶領的中國對外輸出病毒，還在全世界說壞話、做壞事，尤其是對日本、台灣等周邊鄰近國家採取騷擾的作為，這樣的國家不僅是壞鄰居，「自己的國家也觸了自己的眉頭」。

王定宇強調，台灣必須提高警覺，保護自己國家的安全，畢竟穩定與和平是台灣民主、自由、經濟發展的基礎，而這需要仰賴台灣堅強的國防及國際友人的合作。

民進黨立委許智傑則表示，政府加強刺蝟台灣及和平保台的立場不變，國防部針對解放軍擾台的問題，應該更全面地提供盟友、國人了解實際狀況，避免人民因為資訊不透明而產生不安，才能讓保衛台灣成為全民的共識。

許智傑也提醒，這些都是習近平的兩面手法，台灣面對中國還是要謹慎，民進黨「和平保台」的立場不變，但是跟中國互動還是要戒慎恐懼，避免像許多一帶一路國家一樣「上了中國的當」。