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台灣長榮航勤不滿年終百人請假 不排除春節罷工

記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航勤員工不滿年終差很大，今破百人請假或依法休假，導致航班大段，行李堆疊亂成一團。圖／長榮航空企業工會提供
長榮航勤員工不滿年終差很大，今破百人請假或依法休假，導致航班大段，行李堆疊亂成一團。圖／長榮航空企業工會提供

長榮航勤員工因不滿年終差太大今破百人請假或依法休假，導致79班次航班延誤，由於桃勤企業公會本身也有勞資爭議，今發出聲明表示拒絕介入支援，並將發起罷工投票，不排除春節罷工。

長榮海運發出最高52個月年終獎金，長榮航空也有3個月，但負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙及航機清潔等工作的長榮航勤，年終僅有1個月，遠低於集團其他公司，引發航勤員工不滿，自發性發起元旦依法休假不出勤行動，導致貨機及客運航班受到嚴重影響。

根據民航局截至今晚7時統計，總計79班次航班受影響，包含入境航班35班次、出境航班44班次，其中延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

桃園航勤企業工會今發出聲明表示拒絕支援長榮航勤，桃勤企業工會表示，已致電桃勤公司管理階層，請勿介入其他地勤業者的勞資事件，桃勤公司近期已有數間與工會重大勞資爭議尚未妥善處理，如自行調用會員介入其他地勤業者突發不明事件，後果自負。

桃勤企業工會理事邱禹誠表示，桃勤公司與工會已有重大勞資爭議，若因其他地勤公司的勞資爭議要求桃勤員工支援，恐會不可收拾，因此認為不適合介入。

針對自身勞資爭議，邱禹誠指出，桃勤工會有6大訴求，包含薪資水平提高，爭取4％薪資調整；爭取夜間津貼從50元調整至75元；重新訂定薪資結構；現行操作津貼增加1000元、技術津貼增加2000元；員工職等10年常態晉升改善方案；因升等制度導致員工流失方案探討。

邱禹誠表示，桃勤企業工會預計於1月6日到交通部前舉辦代表大會，同時舉辦罷工投票，若無法與資方取得共識，不排除將在春節發動罷工。

長榮 罷工 投票

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