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台國防部4巨頭率官兵 陪同蔡英文參與府元旦升旗儀式

記者洪哲政／台北即時報導
中華民國蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一起出席112年元旦總統府升旗典禮，甫當選不久的蔣萬安（左一）也首次以台北市長身分參加元旦升旗典禮。記者胡經周／攝影
中華民國蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一起出席112年元旦總統府升旗典禮，甫當選不久的蔣萬安（左一）也首次以台北市長身分參加元旦升旗典禮。記者胡經周／攝影

國防部表示，國防部長邱國正今（1）日清晨率領參謀總長陳寶餘、軍政副部長柏鴻輝、軍備副部長王信，率領約477名官兵，與台總統蔡英文一同參加「中華民國112年(西元2023年)元旦總統府升旗典禮」。

➤➤➤台灣元旦升旗 蔡英文、賴清德、蔣萬安一同步出總統府

國防部表示，中華民國112年元旦總統府升旗典禮，今年以「眾志成城，台灣向前」為主題，由蔡英文親自主持，全場軍民在國際獅子會台灣總會MD300成員代表領唱下，齊唱國歌，以實際行動表達對國家的熱愛與認同，國旗也在國旗歌演奏聲中緩緩升起，歡慶中華民國112年的首日到來。

影片來源：聯合新聞網

國防部表示，邱國正今日清晨率領總長陳寶餘上將、軍政副部長柏鴻輝先生、軍備副部長王信龍上將與各聯參單位代表，以及陸、海、空軍官校、國防大學政治作戰學院、管理學院、理工學院、國防醫學院、陸軍專科學校、空軍航技學院及中正預校等10所軍事校院學生代表，計477員，共同參加元旦總統府升旗典禮。

國防部表示，總統府元旦升旗典禮，除國防部示範樂隊及三軍儀隊外，並安排國際獅子會台灣總會MD300人員代表領唱國歌，感念國人守住疫情，將臺灣往國際推進一步。同時，10所軍事院校學生也共同參與升旗，特別深具意義。

國防部指出，今年國防部示範樂隊及三軍儀隊合計約200員，配合大會企畫主軸「眾志成城，臺灣向前」，以「信號曲」、「軍盛序曲」、「傲視群峰」、「見疫勇為」、「堅實戍衛」及「永不退縮」等6首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及花式操槍，象徵在面對新冠肺炎疫情嚴峻考驗下，國人不畏挑戰的意志力與生命力，依然懷著堅韌、熱情的精神繼續打拼，共同迎接中華民國112年的開始。

國防部說，中華民國112年元旦總統府升旗典禮為國家重要慶典，配合「眾志成城，台灣向前」的活動主軸，除由軍事院校學生參與升旗典禮外，三軍儀隊及國防部示範樂隊更在全國民眾面前呈現完美的壯盛軍容，以實際的行動表達對國家的熱愛。

國防部 中華民國 疫情

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