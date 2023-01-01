長榮航班延遲影響60航班逾3000旅客 桃勤工會反對支援
桃園機場台灣時間昨天（1日）發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，桃園國際機場獲報後於早上8時30分成立緊急應變小組，調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位討論應變方案，甚至協調桃園航勤公司幫忙獲得首肯，不料桃勤工會隨即聲明反對，並提醒公司管理階層及會員勿介入此事。
據了解，桃機公司昨天召開應變會議時，協調桃園航勤公司調派人力解決長榮航勤人力短缺的問題，桃勤公司答應提供協助並收取費用給付支援人力，但桃勤工會隨即發出聲明表示，工會理事長已致電桃勤公司管理階層，請勿介入其他地勤業者突發不明事件。並強調桃勤公司近期有數件與工會間的重大勞資爭議尚未妥善處理，如自行調用工會會員介入其他地勤業者突發不明事件，「後果自負」。桃勤工會也提醒會員，切勿涉入其他地勤業者突發不明事件，避免衍生後續自身不可預期的權益傷害。
知情人士透露，長榮航勤員工於疫情爆發期間遭到大量挖角，其他國籍航空以加薪一至二成或升官，以及每年提供免費機票的方式，三年內挖走約300名員工，導致長榮航勤目前人力不足，而且招募新員工並不順利。
根據桃園機場統計，截至當地下午3時，長榮航空航班延遲共計延誤出境37班次、入境有22班次，約3053名旅客出境受影響。班機延誤時間由30分鐘至2小時不等，目前已經紓解出境客機共20多個班次。
機場公司表示，將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客；同時也請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要之服務，並維持航廈之正常運作。
上一則
爭取藍營總統初選？ 趙少康定義自己：救援投手
下一則
FB留言