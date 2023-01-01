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長榮航班延遲影響60航班逾3000旅客 桃勤工會反對支援

記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，候機室內的地勤人員向旅客說明班機延誤情形。記者黃仲明／攝影
桃園機場發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，候機室內的地勤人員向旅客說明班機延誤情形。記者黃仲明／攝影

桃園機場台灣時間昨天（1日）發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，桃園國際機場獲報後於早上8時30分成立緊急應變小組，調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位討論應變方案，甚至協調桃園航勤公司幫忙獲得首肯，不料桃勤工會隨即聲明反對，並提醒公司管理階層及會員勿介入此事。

據了解，桃機公司昨天召開應變會議時，協調桃園航勤公司調派人力解決長榮航勤人力短缺的問題，桃勤公司答應提供協助並收取費用給付支援人力，但桃勤工會隨即發出聲明表示，工會理事長已致電桃勤公司管理階層，請勿介入其他地勤業者突發不明事件。並強調桃勤公司近期有數件與工會間的重大勞資爭議尚未妥善處理，如自行調用工會會員介入其他地勤業者突發不明事件，「後果自負」。桃勤工會也提醒會員，切勿涉入其他地勤業者突發不明事件，避免衍生後續自身不可預期的權益傷害。

知情人士透露，長榮航勤員工於疫情爆發期間遭到大量挖角，其他國籍航空以加薪一至二成或升官，以及每年提供免費機票的方式，三年內挖走約300名員工，導致長榮航勤目前人力不足，而且招募新員工並不順利。

根據桃園機場統計，截至當地下午3時，長榮航空航班延遲共計延誤出境37班次、入境有22班次，約3053名旅客出境受影響。班機延誤時間由30分鐘至2小時不等，目前已經紓解出境客機共20多個班次。

機場公司表示，將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客；同時也請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要之服務，並維持航廈之正常運作。

桃園機場發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，候機室內的地勤人...
桃園機場發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，候機室內的地勤人員以廣播向旅客說明班機延誤情形。記者黃仲明／攝影
桃園機場發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，正常上班的航勤員...
桃園機場發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，正常上班的航勤員工正在行李處理場內搬運行李。記者黃仲明／攝影
桃園機場發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，正常上班的航勤員...
桃園機場發生長榮航勤員工請假導致長榮航空多架班機延遲起飛的情況，正常上班的航勤員工正在行李處理場內搬運行李。記者黃仲明／攝影

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