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習近平談兩岸一家親 蔡英文：解放軍活動無助和平

中央社
蔡英文1日發表「2023年元旦談話」時，表示有注意到習近平昨天講話，也注意到他用比較和緩的方式表達。但她提醒，台灣周邊解放軍軍事活動，無助於兩岸關係、無助區域和平穩定。（記者胡經周／攝影）
蔡英文1日發表「2023年元旦談話」時，表示有注意到習近平昨天講話，也注意到他用比較和緩的方式表達。但她提醒，台灣周邊解放軍軍事活動，無助於兩岸關係、無助區域和平穩定。（記者胡經周／攝影）

中國國家主席習近平昨天在新年賀詞提到「海峽兩岸一家親」，中華民國總統蔡英文今天說，有注意到習近平昨天講話，也注意到他是用比較和緩的方式表達，但她提醒，台灣周邊解放軍軍事活動，無助於兩岸關係、無助區域和平穩定。

蔡英文上午發表新年談話表示，要呼籲北京當局，台海的和平穩定是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。

她說，從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。

蔡英文表示，看到近來中國疫情升溫狀況，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。

蔡英文認為，2023年共同的課題是疫後兩岸人民恢復健康而有序交流，還有在全球經濟動能減緩的情勢下，必須要各自應對各種經濟情勢變化，同時也有共同的義務要維持台海和區域的和平穩定，這是兩岸必須共同面對的責任。

蔡英文（右）1日上午在總統府內發表新年談話，副總統賴清德（右二）陪同出席。（中央...
蔡英文（右）1日上午在總統府內發表新年談話，副總統賴清德（右二）陪同出席。（中央社）

媒體也詢問在場的副總統賴清德，兩岸論述是否從「抗中保台」調整到「和平保台 」。

蔡英文問賴清德：「你要回答嗎？」賴副總統則說：「這是總統記者會，總統回答。」

蔡英文認為，不論是什麼講法，目標都是一致的，也就是，持續維持兩岸的和平穩定，這是共同的目標，同時在保衛台灣上面，也必須強化國防各項準備，能有比較充足保護台灣的力量。

蔡英文 疫情 賴清德

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