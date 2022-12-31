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元旦升旗 蔡英文、賴清德、蔣萬安一同步出總統府

記者黃義書／台北即時報導
蔡英文總統（右三）、副總統賴清德（右二）與立法院長游錫堃（右一）上午一起出席112年元旦總統府升旗典禮。（記者胡經周／攝影）
蔡英文總統（右三）、副總統賴清德（右二）與立法院長游錫堃（右一）上午一起出席112年元旦總統府升旗典禮。（記者胡經周／攝影）

中華民國蔡英文總統、副總統賴清德與台北市長蔣萬安，上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。有別以往，台北市長蔣萬安與蔡總統一同由總統府步出參加升旗典禮。

此次以「眾志成城 台灣向前 TOGETHER WECAN」為主軸，主辦單位「國際獅子會台灣總會 MD300」成員組成的國歌領唱團體及一系列結合動感與熱力的精彩演出。 

總統蔡英文、副總統賴清德（右一），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元...
總統蔡英文、副總統賴清德（右一），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」，總統府前向民眾揮手致意。（記者黃義書／攝影）
總統蔡英文、副總統賴清德與台北市長蔣萬安（右一），上午一同出席在總統府前廣場舉行...
總統蔡英文、副總統賴清德與台北市長蔣萬安（右一），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。有別以往台北市長蔣萬安與蔡總統一同由總統府步出參加升旗典禮。（記者黃義書／攝影）

此次升旗典禮是在台灣走出疫情時代首場大型活動，更具特殊意義，對於面對未來更多經濟、政治和自由民主的挑戰，更要大步向前走。

今天主辦單位準備限量版口罩作為紀念小物，免費提供給早起參加元旦總統府升旗典禮的民眾。這次活動也特別邀請中山女子高級中學旗隊演出，為元旦升旗典禮揭開序幕。

2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊（...
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊（見圖）、建國中學樂旗隊、張文光打擊、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。（記者黃義書／攝影）
總統府前上午舉行112年元旦升旗典禮，典禮前，三軍儀隊進行表演。（記者胡經周／攝...
總統府前上午舉行112年元旦升旗典禮，典禮前，三軍儀隊進行表演。（記者胡經周／攝影）

首先由中山女高旗隊、建國中學樂旗隊先行登場，接著由國內知名鼓手張文光創辦的打擊樂團帶來「韌力台灣擊打秀」用生活常見的器材如水管、水桶等組成打擊節奏展演，隨後登場的是曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的 Voco Novo 爵諾歌手以「樂好台灣迎世界」，透過蘊含人聲自然音色完整融入台灣文化意涵。最後由國防部三軍樂儀對操演壓軸演出，隨後舉行升旗典禮。

2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，有不少民眾前往參與升旗典禮...
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，有不少民眾前往參與升旗典禮。（記者黃義書／攝影）

中華民國 賴清德 疫情

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