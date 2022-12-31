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台北101跨年煙火璀璨 高空綻放笑臉喜迎2023年

記者林佳彣／台北即時報導
台北101跨年煙火精彩亮相。中央社
台北101跨年煙火精彩亮相。中央社

「台北最High新年城－2023跨年晚會」進入尾聲，在壓軸劉若英獻唱完後，台北市長蔣萬安率領市府團隊、多位議員等人，與上萬名民眾一同大聲倒數3、2、1，揮別2022年，台北101煙火隨即精彩亮相，現場歡聲雷動，彼此互道新年快樂Happy new year，開心迎接嶄新的2023年。

劉若英晚間11點多登場，先是攜手傻子與白癡帶來經典歌曲為愛癡狂，奶茶接著一連串膾炙好歌，一輩子的孤單、當愛在靠近、快樂天堂、後來等，台下歌迷頂冒雨頂著低溫，熱情高舉看板、揮手享受其中，時不時全場大合唱，氣氛履履掀高潮。

劉若英帶來一連串膾炙經典歌曲，台下歌迷跟著嗨唱。記者林佳彣／攝影
劉若英帶來一連串膾炙經典歌曲，台下歌迷跟著嗨唱。記者林佳彣／攝影

北市觀傳局表示，截至12月31日晚間11點，台北跨年晚會現場人數約為6.3萬人。

今晚重頭戲莫過於台北101煙火，現場民眾引頸期盼，這次以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，經歷近3年全球疫情、俄烏戰爭、暖化、飢餓及貧窮，如今迎來解封，世界出現曙光，透過精彩跨年煙火大秀，關懷世界人類、激勵民心，用「光」帶大家跨越新年。

今年跨年大秀推陳出新，有別於過去僅在大樓北面展演，首度在建築四面360度全方位展演，第一次結合音樂、建築燈光、多媒體、煙火及戶外光效的多媒體全感官沈浸大秀，更特地為此秀創作原創音樂，同時結合台灣與歐洲創新花色的無屑少煙煙火，倒數後展演300秒，包括和平鴿、笑臉及生命之樹。

台北101跨年煙火精彩亮相，現場歡聲雷動，互道新年快樂，喜迎2023年。記者林佳...
台北101跨年煙火精彩亮相，現場歡聲雷動，互道新年快樂，喜迎2023年。記者林佳彣／攝影

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