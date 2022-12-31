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台人夫「做半套」性交易刷卡付錢 簽單露餡判賠

記者曾健祐／台中即時報導
張姓人夫偷上養生館做半套打手槍性交易，法院以他侵害妻子配偶權，判應給付對方5萬元台幣。（示意圖／ingimage）
張姓人夫偷上養生館做半套打手槍性交易，法院以他侵害妻子配偶權，判應給付對方5萬元台幣。（示意圖／ingimage）

台中一名張姓人夫上養生館找小姐做俗稱半套的打手槍性交易，完事後刷卡付帳結果簽單被老婆發現，對方氣到離婚、主張遭侵害配偶權求償100萬元台幣（約3.2萬美元），張雖辯稱對話僅是和男性朋友間吹牛，但法院不採信，審酌他婚姻中去做半套性交易，破壞婚姻幸福圓滿，判他應給付妻子5萬元台幣（約1614美元），可上訴。

張的妻子主張，和先生結婚五年多，期間老公多次前往養生館、生活館等色情按摩場所，並由小姐替他做半套打手槍性交易，回去還多次拒絕和她履行同居義務，後來清查家裡財務狀況發現先生信用卡消費明細才驚覺。

張妻認為，先生去做半套性交易行為，已破壞婚姻圓滿、幸福且情節重大，侵害她的配偶權，導致精神上痛苦，後來也因此離婚，並對張提吿求償100萬元台幣。

張男抗辯稱，自己沒有去做色情按摩，相關對話僅是和男性朋友間吹牛而已，就算有刷卡紀錄、和男性朋友互傳漂亮女性照片，客觀上也無法證明他有去色情按摩。

法院查，張男持有的信用卡確實曾到三間生活館、養生館消費，另勘驗張和朋友的對話截圖，張曾說「慘我之前去按摩的事爆開了」、「看我的刷卡紀錄爆炸」，朋友還問「你去按摩刷卡？」張回「早知道就不刷」、「沒有按摩被抓包的經驗」、「木已成舟」等語。

法院審酌，張男向朋友多次談論妻子知道他做半套性交易，並說明刷卡才被發現感到後悔，可見他確實有去做半套。

法院認為，張男在婚姻關係存續中，從事半套性交易的行為，逾越一般社會正常交往能容許程度，足以破壞妻子婚姻圓滿幸福，堪認情節重大，造成老婆精神痛苦，應負損害賠償責任，審酌一切情狀後判張應給付妻子5萬元台幣。

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