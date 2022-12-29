浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

台灣浩鼎董事長兼執行長張念慈，於美東時間28日晚10時許，在聖地牙哥 家中因突發心臟病 猝逝，享壽72歲。消息傳出後震驚台灣生技界，張念慈在事業上最緊密的夥伴兼好友、潤泰集團總裁尹衍樑說，當下的心情只有四個字能形容「哀痛逾恆」，希望請Michael（張念慈英文名）家人親友都能節哀。

尹衍樑表示，未來會好好的幫Michael完成他的遺願，把台灣浩鼎推向全世界發光發熱。浩鼎隨即召開緊急會議，由研發長賴明添暫代其職務，繼續執行各項研發計畫，也將在最短時間召開臨時董事會。

浩鼎董事會共有七席董事，張念慈驟逝後留下來的一席董事空缺，依董事會章程未超過三分之一，不需立即補選，公司不排除明年股東會 後再做安排。

張念慈、與尹衍樑在十多年前因緣際會相識，其間的橋梁，就是中研院前院長翁啟惠。翁啟惠與張念慈曾一度同在美國做學術研究，兩人深交逾40年。

這個機緣要從2003年說起，那年，翁啟惠回國擔任中研院基因體中心主任，當時，中研院基因體中心正在蓋高等級實驗室，尹衍樑認為中研院是國家學術重鎮而親自監工，每天早早就到工地巡視。

翁啟惠日後回憶，那時經常看到一位認真的圓圓胖胖的「工頭」，在現場指揮調度，後來才知道，這位工頭就是潤泰集團總裁尹衍樑。翁後來才把張念慈介紹給尹衍樑認識，也因為這個因緣，尹、張二人成為莫逆之交與事業夥伴。