民進黨敗選檢討遭點名 林智堅臉書發文致歉

民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦(右)和前新竹市長林智堅(左)。本報資料照片

前新竹市長林智堅 晚間在臉書發文表示，民進黨 今天發布檢討報告，提到他的論文事件是敗選因素之一，他願意承擔責任，向選民、支持者等表示歉意。

民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦今天說，民進黨在青年選票與中間選票的流失，是這次地方選舉挫敗的主要原因；民進黨檢討報告也羅列疫情 、通膨、論文事件、治安黑金、兵役問題等敗選因素。

林智堅晚間在臉書（Facebook）發文表示，民進黨中央發布檢討報告，除了疫情因素、黑金爭議、重大治安議題處理不力外，也提及因為他個人論文事件處理不當，進而影響其他縣市選情。

林智堅表示，對於未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利，他責無旁貸，絕對是桃園選戰中最應負責的人，他必須誠摯致歉。

林智堅表示，角逐桃園市長並非他的人生規劃，讓他決定參選的關鍵是配合民進黨整體選戰布局，並希望以近年他與新竹市政府將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市，造福更多民眾。

林智堅說，既然選擇參選，就必須負起完全責任，會決定退選是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，且除了對手攻擊，黨內也陸續出現雜音。

林智堅表示，基於保護台灣的民主自由，不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，幾經溝通說服，在選對會成員的共同決定下正式退選，並回到新竹市持續輔選。

林智堅說，面對新竹市長的選舉結果不如人意，他有責任，也願意完全承擔大家對他的批評和任何意見。

林智堅說，黨內的敗選檢討報告，他是唯一被點名的黨員，他願意承擔責任，也向選民與支持者及其他黨員表示深切歉意。