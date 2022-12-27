台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台灣女星李蒨蓉25日在臉書 發文：「我叫老公快去買威而鋼」，還附上憤怒的表情符號，引起關注。原來她飛到美國猶他州 ，開車行駛3千多公尺高山，意外引發高山症，她難受到上網搜尋，發現可吃威而鋼治療。但擁有高山醫學 背景的台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪強調不可以：「預防高山症，不可以吃威而鋼。吃威而鋼，反而會容易誘發急性高山症，而且會讓症狀變嚴重。」

李蒨蓉分享，她開車行駛在3千多公尺高山，一下車感覺不對勁，2小時後「後腦勺彷彿被雷神錘猛敲」，整個人頭痛欲裂、惡心想吐、天旋地轉、食欲不振，簡直生不如死，上網搜尋後發現可以吃威而鋼治療，問過一輪同行人都沒有，讓她差點「逼老公去買威而鋼」，所幸友人提供保健品、她不斷大口吸氣才緩解。

不過，登山經歷豐富、鑽研高山醫學的王士豪卻發文表示，預防高山症，特別是以頭痛嘔吐為主的急性高山症（Acute Mountain Sickness, AMS），絕對不可以吃威而鋼。

王士豪說明，AMS最主要的症狀就是頭痛、嘔吐，威而鋼最主要的副作用就是頭痛跟嘔吐，且威而鋼的原理是協助血管擴張，根本會加重及誘發急性高山症，若貿然使用，後果不堪設想，「請李小姐千萬不要受騙還傷身。」

急性高山症或高海拔腦水腫患者因大腦血管擴張，會有頭痛、頭暈、惡心、嘔吐跟疲憊虛弱的症狀；高海拔腦水腫患者則因肺部血管壓力太大，導致走路不穩、胡言亂語、分不清人事時地物，甚至昏迷。

根據國際指引，威而鋼能治療高海拔肺水腫，協助劇烈收縮的肺部血管擴張，但王士豪指出，其效果證據等級不強，且高海拔肺水腫、腦水腫發生率僅千分之一到千分之五，急性高山症卻高達三分之一，「為了預防高海拔肺水腫，而選擇加重急性高山症症狀，我認為有點顧此失彼。」

他建議，山友登山前可去高山醫學、旅遊醫學等門診，讓專業醫師依照個人情況安排合適的藥物使用計畫；若高山症發作，山友須立即撤離下山，或尋找附近攜帶型加壓艙（PAC）使用，待症狀緩解後再下山就醫。