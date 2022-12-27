我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世紀暴風雪持續影響紐約州和空運 全美至少62死

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

記者周佩怡／台北即時報導
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台灣女星李蒨蓉25日在臉書發文：「我叫老公快去買威而鋼」，還附上憤怒的表情符號，引起關注。原來她飛到美國猶他州，開車行駛3千多公尺高山，意外引發高山症，她難受到上網搜尋，發現可吃威而鋼治療。但擁有高山醫學背景的台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪強調不可以：「預防高山症，不可以吃威而鋼。吃威而鋼，反而會容易誘發急性高山症，而且會讓症狀變嚴重。」

李蒨蓉分享，她開車行駛在3千多公尺高山，一下車感覺不對勁，2小時後「後腦勺彷彿被雷神錘猛敲」，整個人頭痛欲裂、惡心想吐、天旋地轉、食欲不振，簡直生不如死，上網搜尋後發現可以吃威而鋼治療，問過一輪同行人都沒有，讓她差點「逼老公去買威而鋼」，所幸友人提供保健品、她不斷大口吸氣才緩解。

不過，登山經歷豐富、鑽研高山醫學的王士豪卻發文表示，預防高山症，特別是以頭痛嘔吐為主的急性高山症（Acute Mountain Sickness, AMS），絕對不可以吃威而鋼。

王士豪說明，AMS最主要的症狀就是頭痛、嘔吐，威而鋼最主要的副作用就是頭痛跟嘔吐，且威而鋼的原理是協助血管擴張，根本會加重及誘發急性高山症，若貿然使用，後果不堪設想，「請李小姐千萬不要受騙還傷身。」

急性高山症或高海拔腦水腫患者因大腦血管擴張，會有頭痛、頭暈、惡心、嘔吐跟疲憊虛弱的症狀；高海拔腦水腫患者則因肺部血管壓力太大，導致走路不穩、胡言亂語、分不清人事時地物，甚至昏迷。

根據國際指引，威而鋼能治療高海拔肺水腫，協助劇烈收縮的肺部血管擴張，但王士豪指出，其效果證據等級不強，且高海拔肺水腫、腦水腫發生率僅千分之一到千分之五，急性高山症卻高達三分之一，「為了預防高海拔肺水腫，而選擇加重急性高山症症狀，我認為有點顧此失彼。」

他建議，山友登山前可去高山醫學、旅遊醫學等門診，讓專業醫師依照個人情況安排合適的藥物使用計畫；若高山症發作，山友須立即撤離下山，或尋找附近攜帶型加壓艙（PAC）使用，待症狀緩解後再下山就醫。

醫學 猶他州 臉書

上一則

費加洛報專訪 吳釗燮：台灣人民已準備好為自由而戰

延伸閱讀

宋仲基準備當現成的爹？女友孕照曝光「女兒已十歲」

宋仲基準備當現成的爹？女友孕照曝光「女兒已十歲」
宋仲基再婚倒數？峇里島出席女友親戚婚禮 順便見家長

宋仲基再婚倒數？峇里島出席女友親戚婚禮 順便見家長
「不信主不要嫁」 傳宋逸民夫妻阻小薰嫁鄭人碩

「不信主不要嫁」 傳宋逸民夫妻阻小薰嫁鄭人碩
「自比迪麗熱巴」女星被爆已婚7年 網諷自創話題

「自比迪麗熱巴」女星被爆已婚7年 網諷自創話題

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
台北市前市長柯文哲（中）卸任第一天，上午從住家步行到台大醫院上班。(記者邱德祥／攝影)

柯P回來了 卸下北市長首日 柯文哲步行到台大醫院上班

2022-12-25 19:42

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視