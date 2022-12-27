台義務役期恢復1年 常備部隊卸動員任務、提升後備戰力

台軍事專家指出，義務役期恢復1年，可讓常備部隊不用處理動員任務，以利專注於戰訓本務，且再過3至5年，義務役退伍役男將能有效補足，後備部隊的基層幹部及中高階軍事專長不足等問題。圖為海軍陸戰常備部隊。記者洪哲政／攝影

解放軍 向來採速戰速決為作戰指導原則，台澎防衛處處戰場，台軍事專家指出，義務役期恢復1年，可讓常備部隊不用處理動員任務，以利專注於戰訓本務，且再過3至5年，義務役退伍役男將能有效補足，後備部隊的基層幹部及中高階軍事專長不足等問題。

針對此次強化全民國防兵力結構調整原因，國防部 副部長柏鴻輝今天在記者會表示，中共向來以速戰速決為作戰指導原則，台澎防衛作戰已無前方、後方之分，社會每一個角落都有可能成為未來戰場，必須秉持「處處戰場」概念，確保戰時充分發揮戰力。

在國防組成體系任務分工上，柏鴻輝說，主戰部隊由志願役人力為主，負責保衛領土、領海、領空任務；守備部隊以義務役人力為主，負責國土守備、支援作戰、重要軍事與民間設施防護及協力民防工作。

柏鴻輝指出，現行守備部隊制度是由後備部隊編組擔任，但必須經由動員，形成戰力的時間較慢，無法因應敵情威脅需求；而恢復1年期義務役後，可提升在營兵力，守備部隊將可由現役軍人組成；亦即，志願役擔任基層領導幹部，其他兵力以義務役軍人擔任。

此議題又涉及過去因義務役兵源充足，國防部自民國92年起未啟動「編實動員」（常備部隊編制因缺員，戰時須以後備軍人補充）教育 召集，後為因應義務役退場，109年起開始實施常備部隊編實動員教召，採「原兵歸原位」作法，優先選用原部隊志願役退伍人員補充缺員，以快速恢復戰力。

前國防部全民防衛動員室（全民防衛動員署前身）主任、現任國防安全研究院學者韓岡明向中央社記者解釋，由於役期再度恢復1年，將能取消編實動員，讓常備部隊不用處理動員任務，以利專注於戰訓本務。

韓岡明也後備戰力面向指出，現行4個月軍事訓練役無法培養中高階軍事專長，更無法產生後備部隊基層幹部；義務役恢復1年於113年施行後，再過3至5年，將能有效補足後備部隊的基層幹部及中高階軍事專長。

韓岡明建議，若未來情況允許，1年制義務役可以到後備部隊服役，未來教召則在後備原單位，以利熟悉戰場經營及作業方式。