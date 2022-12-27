我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

台義務役期恢復1年 常備部隊卸動員任務、提升後備戰力

中央社台北27日電
台軍事專家指出，義務役期恢復1年，可讓常備部隊不用處理動員任務，以利專注於戰訓本務，且再過3至5年，義務役退伍役男將能有效補足，後備部隊的基層幹部及中高階軍事專長不足等問題。圖為海軍陸戰常備部隊。記者洪哲政／攝影
台軍事專家指出，義務役期恢復1年，可讓常備部隊不用處理動員任務，以利專注於戰訓本務，且再過3至5年，義務役退伍役男將能有效補足，後備部隊的基層幹部及中高階軍事專長不足等問題。圖為海軍陸戰常備部隊。記者洪哲政／攝影

解放軍向來採速戰速決為作戰指導原則，台澎防衛處處戰場，台軍事專家指出，義務役期恢復1年，可讓常備部隊不用處理動員任務，以利專注於戰訓本務，且再過3至5年，義務役退伍役男將能有效補足，後備部隊的基層幹部及中高階軍事專長不足等問題。

針對此次強化全民國防兵力結構調整原因，國防部副部長柏鴻輝今天在記者會表示，中共向來以速戰速決為作戰指導原則，台澎防衛作戰已無前方、後方之分，社會每一個角落都有可能成為未來戰場，必須秉持「處處戰場」概念，確保戰時充分發揮戰力。

在國防組成體系任務分工上，柏鴻輝說，主戰部隊由志願役人力為主，負責保衛領土、領海、領空任務；守備部隊以義務役人力為主，負責國土守備、支援作戰、重要軍事與民間設施防護及協力民防工作。

柏鴻輝指出，現行守備部隊制度是由後備部隊編組擔任，但必須經由動員，形成戰力的時間較慢，無法因應敵情威脅需求；而恢復1年期義務役後，可提升在營兵力，守備部隊將可由現役軍人組成；亦即，志願役擔任基層領導幹部，其他兵力以義務役軍人擔任。

此議題又涉及過去因義務役兵源充足，國防部自民國92年起未啟動「編實動員」（常備部隊編制因缺員，戰時須以後備軍人補充）教育召集，後為因應義務役退場，109年起開始實施常備部隊編實動員教召，採「原兵歸原位」作法，優先選用原部隊志願役退伍人員補充缺員，以快速恢復戰力。

前國防部全民防衛動員室（全民防衛動員署前身）主任、現任國防安全研究院學者韓岡明向中央社記者解釋，由於役期再度恢復1年，將能取消編實動員，讓常備部隊不用處理動員任務，以利專注於戰訓本務。

韓岡明也後備戰力面向指出，現行4個月軍事訓練役無法培養中高階軍事專長，更無法產生後備部隊基層幹部；義務役恢復1年於113年施行後，再過3至5年，將能有效補足後備部隊的基層幹部及中高階軍事專長。

韓岡明建議，若未來情況允許，1年制義務役可以到後備部隊服役，未來教召則在後備原單位，以利熟悉戰場經營及作業方式。

國防部 解放軍 教育

上一則

蔡英文宣布兵役延長 AIT發文：歡迎台灣改革徵兵制

延伸閱讀

台灣義務役期延長1年 蔡英文：沒有美方壓力

台灣義務役期延長1年 蔡英文：沒有美方壓力
新聞評論／國安外包美國 台人放心送子弟服役？

新聞評論／國安外包美國 台人放心送子弟服役？
台義務役延長1年2024起實施 2005年次役男適用

台義務役延長1年2024起實施 2005年次役男適用
新聞眼／役期延長轉型徵兵 恐惡化志願役人力

新聞眼／役期延長轉型徵兵 恐惡化志願役人力

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
台北市前市長柯文哲（中）卸任第一天，上午從住家步行到台大醫院上班。(記者邱德祥／攝影)

柯P回來了 卸下北市長首日 柯文哲步行到台大醫院上班

2022-12-25 19:42

超人氣

更多 >
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋
美暴風雪57死 車輛及雪堆內都有屍體 霍楚：還沒結束

美暴風雪57死 車輛及雪堆內都有屍體 霍楚：還沒結束