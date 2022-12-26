台灣兵役將延長為1年 影響2005年後出生役男

台總統蔡英文將召開國安高層會議，拍板兵役延長一年方案。記者劉學聖／攝影

台灣義務役延長箭在弦上，台總統蔡英文 27日將召開國安高層會議，討論現行兵役制度。據了解，會中將拍板義務役延長為一年，預計影響2005年以後出生的役男。黨政高層也透露，役期延長後，義務役月薪可望加倍調整，可能從每月約新台幣6500元(約212美元)，調整為每月約2萬元(約652美元)。

此案預定本周四由台行政院會核定之後，送立法院查照，預計一年後實施，也就是從2024年1月，年滿18歲的役男役期將從4個月延長為一年。志願役待遇也將連動調升，但待遇調整方案，仍待最後定案。

蔡英文暌違兩年 首度接受提問

台總統府發言人張惇涵表示，蔡英文預計27日上午10時於總統府舉行國安高層會議，中午12時，將邀執政黨立法院黨團及立委在台北賓館溝通、討論；隨後蔡英文將於下午3時30分於總統府舉行記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。這也是蔡英文在暌違兩年之後，首度舉行記者會，接受媒體提問。

張惇涵表示，相關方案經國安會及國防部 歷時兩年多作業，將全民國防體系通盤檢視與調整，並研擬強化方案與配套措施；除了今天向社會各界報告外，總統府也期盼朝野政黨、民間團體、專家學者及社會各界，能夠進行更多良性討論與溝通。

查照案改審查案 在野批「甩鍋」

傳出民進黨 立院黨團將把送立院的查照案改為審查案，引發在野黨立委質疑「甩鍋在野黨」；民進黨團總召柯建銘昨天表示，一切按照立法院議事程序進行，「查照案改審查案，立法院每天都在發生」。

但國民黨批評，蔡政府作為執政黨，永遠敢做不敢當，還要求在野黨一起背書，民眾黨立委也批，蔡政府此時突然這麼「尊重」民意機關，其實就是甩鍋。柯建銘說，民進黨團尊重朝野各黨的意見。

黨政高層指出，兵役延長方案已經討論數月，總統府、民進黨立院黨團及行政院各主要部會都有參與，一開始的建議不只國防部目前的一年方案，延長為10個月也曾在討論範圍，但國防部主張不修改「兵役法」；在不將問題複雜化的原則下，一年成為最後方案。

今天的國安高層會議，將有台副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、內政部代理部長花敬群等與會。

張惇涵說，為因應國際政經局勢變遷，蔡英文近期也將就台灣整體的經濟情勢與因應策略，另行召開國安高層會議，盤整行政院與各部會共同準備的方案。