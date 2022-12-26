我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

台灣兵役將延長為1年 影響2005年後出生役男

記者丘采薇、洪哲政／台北即時報導
台總統蔡英文將召開國安高層會議，拍板兵役延長一年方案。記者劉學聖／攝影
台總統蔡英文將召開國安高層會議，拍板兵役延長一年方案。記者劉學聖／攝影

台灣義務役延長箭在弦上，台總統蔡英文27日將召開國安高層會議，討論現行兵役制度。據了解，會中將拍板義務役延長為一年，預計影響2005年以後出生的役男。黨政高層也透露，役期延長後，義務役月薪可望加倍調整，可能從每月約新台幣6500元(約212美元)，調整為每月約2萬元(約652美元)。

此案預定本周四由台行政院會核定之後，送立法院查照，預計一年後實施，也就是從2024年1月，年滿18歲的役男役期將從4個月延長為一年。志願役待遇也將連動調升，但待遇調整方案，仍待最後定案。

蔡英文暌違兩年 首度接受提問

台總統府發言人張惇涵表示，蔡英文預計27日上午10時於總統府舉行國安高層會議，中午12時，將邀執政黨立法院黨團及立委在台北賓館溝通、討論；隨後蔡英文將於下午3時30分於總統府舉行記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。這也是蔡英文在暌違兩年之後，首度舉行記者會，接受媒體提問。

張惇涵表示，相關方案經國安會及國防部歷時兩年多作業，將全民國防體系通盤檢視與調整，並研擬強化方案與配套措施；除了今天向社會各界報告外，總統府也期盼朝野政黨、民間團體、專家學者及社會各界，能夠進行更多良性討論與溝通。

查照案改審查案 在野批「甩鍋」

傳出民進黨立院黨團將把送立院的查照案改為審查案，引發在野黨立委質疑「甩鍋在野黨」；民進黨團總召柯建銘昨天表示，一切按照立法院議事程序進行，「查照案改審查案，立法院每天都在發生」。

但國民黨批評，蔡政府作為執政黨，永遠敢做不敢當，還要求在野黨一起背書，民眾黨立委也批，蔡政府此時突然這麼「尊重」民意機關，其實就是甩鍋。柯建銘說，民進黨團尊重朝野各黨的意見。

黨政高層指出，兵役延長方案已經討論數月，總統府、民進黨立院黨團及行政院各主要部會都有參與，一開始的建議不只國防部目前的一年方案，延長為10個月也曾在討論範圍，但國防部主張不修改「兵役法」；在不將問題複雜化的原則下，一年成為最後方案。

今天的國安高層會議，將有台副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、內政部代理部長花敬群等與會。

張惇涵說，為因應國際政經局勢變遷，蔡英文近期也將就台灣整體的經濟情勢與因應策略，另行召開國安高層會議，盤整行政院與各部會共同準備的方案。

蔡英文 國防部 民進黨

上一則

消費太魯閣事故 記者教友再揭宋逸民洗腦大家做假見證

延伸閱讀

深獲蔡英文信任 陳明通可望留任國安局長

深獲蔡英文信任 陳明通可望留任國安局長
綠內鬥暗潮洶湧 蔡英文進退維谷

綠內鬥暗潮洶湧 蔡英文進退維谷
新聞評論／抗中牌失效 調整兩岸論述 從托蔡改賴到脫賴改賴

新聞評論／抗中牌失效 調整兩岸論述 從托蔡改賴到脫賴改賴
告蔡英文論文不存在 彭文正敗訴…「鐵定要上訴」

告蔡英文論文不存在 彭文正敗訴…「鐵定要上訴」

熱門新聞

麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39

超人氣

更多 >
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
中國1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

中國1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」
洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了