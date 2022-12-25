我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穩交超過一年 宋仲基女友疑已有孕「現身婦產科」

冰冷的平安夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗家

台積電在美設廠 施振榮：台灣存在價值就是服務全球

中央社╱台北26日電
宏碁集團創辦人施振榮。(中央社)
宏碁集團創辦人施振榮。(中央社)

台積電在美投資設廠受到各界關注，電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮說，「台灣存在的價值就是對全世界做服務」，台積電海外設廠是把台灣的國力延伸到國際上，服務全球就是台灣的價值所在。

施振榮日前接受三立電視台「世界面對面」節目主持人黃寶慧訪問時指出，經濟循環與供需有關，供需又與投資及需求有關。在半導體產業，廠商常在景氣好的時候做過多投資，一旦市場沒有起來，往往會供過於求，導致產品降價，開始另一個景氣循環。

他表示，以前在半導體產業有一個定律，就是在奧運年一定缺貨，每4年會有一個循環。這次因為俄烏戰爭、COVID-19疫情等因素影響，掀起一波在家工作與在家上課多出來的需求，廠商為了搶貨，造成重複下單，業界又再加碼投資，造成供過於求現象。

施振榮表示，這是正常的景氣循環，一定會慢慢調整回來；經營半導體事業，最重要的就是要用長期思維來思考這個問題。

近期台積電在美設廠，引發外界擔憂台灣將面臨人才外流的衝擊，施振榮對此表示，他碩士時念半導體，第一個工作也在半導體領域，後來進入電腦領域，看得相對比較多；半導體與市場結合十分密切，這次台積電在美投資設廠，是因為台積電的重大客戶都是美商，一方面考量供應鏈就近供貨給客戶，另一個因素是美國國安問題的考量。

施振榮分析，美國人在70年代已經開始慢慢把製造移到亞洲，這也是所謂全球化的開始，展開專業分工，從垂直整合變成垂直分工的生態，這個生態也對產業發展和市場最有利。

如今要把製造移回美國，反全球化發展，施振榮認為，長期是不可行的；短期如果因美國政府的介入，也許還可以暫時維持，但是補貼久了還是沒辦法變成一個生生不息的生態。

他也提到，美國非常欠缺製造方面的人才，美國製造業人才由於文化的問題，本身較不願意做製造方面的事情，覺得比較枯燥，認為附加價值不夠。

施振榮指出，台積電到美國去的人才數量，從台積電來看是有限的，主要是當種子、訓練當地人才。美國如果想要在晶片領域長期發展，美國的文化就要改變，才能讓人才覺得製造的附加價值是夠的，分紅也會更多，這樣美國的製造業文化才會改變。

施振榮說，現在半導體的製造幾乎都已自動化，使用人力比以前少很多，不必擔心人才外流的問題；台灣只要隨著市場需求，把國力延伸到國際，台灣存在的價值就是對全世界做服務，為全世界做出更好、更有競爭力的東西，並服務全球，這就是台灣的價值與貢獻。

台積電 投資 疫情

上一則

解放軍東部戰區發布對台軍演視頻 稱可見台灣中央山脈

延伸閱讀

世界晚報／40年最冷聖誕 美國至少32人凍死

世界晚報／40年最冷聖誕 美國至少32人凍死

炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷

炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷
台積電遷美 是福還是禍

台積電遷美 是福還是禍
「美國是創新與製造業強國」拜登投書還提及台積電

「美國是創新與製造業強國」拜登投書還提及台積電

熱門新聞

麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷

炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家