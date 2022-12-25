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台灣兵役延長1年擬改交立院審查 國防部副部長回應了

記者林銘翰／台北26日電
國防部副部長王信龍上將。(記者陳正興／攝影)
國防部副部長王信龍上將。(記者陳正興／攝影)

台灣國防部日前預告年底前公布兵役延長方案，外傳民進黨立法院黨團擬將查照改為審查，遭到在野黨質疑是甩鍋立法院，國防部副部長王信龍上將今天說，役期調整是國家的重大政策，國防部還在進行協調跟統整的工作，未來等到規劃完成或確認以後，國防部就會適時地對外說明。

本報系聯合報報導，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，行政院核定義務役兵役延長為1年政策後送立法院查照，「（查照案）一定會改審查案」，立法院將有3個月的審查期，此番言論引來在野黨立委批評，這是民進黨的政治算計，打算把延長兵役的政治後座力甩鍋給在野黨。

立法院外交及國防委員會今天審查明年度國防部主管非營業基金，王信龍會前受訪時說明，「這個訊息我們倒不清楚」，役期調整是國家的重大政策，國防部目前聯合相關部會進行協調跟統整的工作，等到規劃完成或者確認以後，就會適時地對外說明。

有關蔡英文總統即將在明天主持國安高層會議，外界預料將討論兵役延長的相關方案與配套，王信龍則說，這個部分還不清楚，現在還不能確認，未來等到規劃完成或確認以後，國防部會適時地對外說明。

另外，解放軍東部戰區昨天宣稱對台實施軍演，並且出示演習時在空中眺望台灣中央山脈的照片，王信龍表示，這是中共武力威嚇的一貫伎倆，國軍會持續強化建軍備戰的工作，民眾可以放心，對於中共所有的動態，「我們可以利用國軍的聯合情監偵，能夠確實地有效掌握」。

國防部 民進黨 中共

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