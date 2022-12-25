藍營跑票 民進黨拿下3市議長寶座

民進黨基隆市議員童子瑋（左）和親民黨議員楊秀玉搭檔當選議長、副議長，今天在議會宣誓就職。記者邱瑞杰／攝影

九合一選舉選出的地方首長和民意代表今天宣誓就職，全國22個縣市議會正副議長選舉同時登場，民進黨 在基隆、台南與高雄策動國民黨 議員支持，拿下三地議長寶座，基隆更是首次由民進黨人士擔任議長；花蓮縣議會有六名國民黨議員支持現任議長張峻，打敗國民黨被提名 人，張峻當選後宣布退出國民黨。

今共有直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長及區民代表等八類，計3200多位民選地方公職人員當選人宣誓就職，僅村里長因不適用「宣誓條例」規定，無須宣誓。

內政部統計，各縣市議長部分，國民黨籍15人，民進黨籍4人，無黨籍3人，其中新任7人、連任15人。副議長部分，國民黨籍14人，民進黨籍2人，親民黨籍1人，無黨籍5人，其中新任10人，連任12人。

台南市議長選舉前夕，陸續爆發黑金、押人等爭議，此次改選全國矚目。民進黨成功策動國民黨提名的副議長李文俊等三人支持，加上民進黨正國會六名議員發聲明「含淚投黨證」，最後民進黨提名的邱莉莉、林志展當選議長、副議長。

在高雄市議會，僅拿下27席議員的民進黨，策動國民黨議員曾俊傑退黨，再提名康裕成和曾俊傑的民、無配搭檔，加上台聯、台灣基進及無黨籍議員奧援，康、曾配以35票當選議長、副議長。

民進黨中評會主委賴瑞隆表示，感謝所有黨籍議員共同團結一致投票，贏得高雄、台南議長選舉，特別是在民進黨九合一敗選的低迷時刻，這樣的團結勝選格外重要。

針對國民黨內從北到南都有黨籍議員跑票，國民黨主席朱立倫表示，對於任何違反黨紀的人都覺得非常遺憾，考紀會事後會積極處理。國民黨立院黨團書記長李德維表示，從民意代表到黨務系統都應深切檢討，跑票若是為了私利就非常可恥、不可取。

立委賴士葆則說，跑票大多是國民黨席次無法過半縣市，各黨派運籌帷幄，可看出某些縣市還是更看重地方實力。也有不具名藍營立委為張峻抱屈，質疑黨機器追殺異己。

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