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台退燒藥限購令未下 藥師公會自發婉拒民眾買逾80顆

記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣有藥局貼出限量公告。（記者蘇健忠／攝影）
台灣有藥局貼出限量公告。（記者蘇健忠／攝影）

台灣疫情指揮中心指揮官王必勝22日拋出首波擬管制「含乙醯氨酚」退燒藥，更不排除以「暫時性實名制」方式販售。台食藥署署長吳秀梅今預告，明日將舉行會議針對限購方式進行討論。對此，全國藥師公會全聯會已自主發布公文，請基層藥師「婉拒大量販售口服退燒藥品」單次購買以80顆為限。

王必勝日前表示，因應中國疫情升溫，澳洲、南韓、日本也掀起搶購退燒藥情形，目前與藥師公會合作，若退燒藥蒐購情況嚴重，將會採管制措施，用暫時性實名制管制。

吳秀梅今也說，食藥署明天將針對「含乙醯氨酚」藥物管制進行會議討論，針對26張「含乙醯氨酚」單一藥品的藥證進行管制討論。雖無表示討論方向將從藥局端進行管控，或更源頭的藥商端進行限制，但藥師公會已行文給基層藥局。

台北市藥師公會理事長張文靜表示，目前尚未收到衛福部「希望藥師勸導欲搶購退燒藥民眾」等相關公文，不過，藥師公會全聯會則在24日行文「藥局婉拒大量販售口服退燒藥品通報」至各社區，要求藥師主動通報。

台藥師公會全聯會行文給基層藥局，希望「婉拒」民眾大量採購口服退燒藥品。圖／鄒尚謙...
台藥師公會全聯會行文給基層藥局，希望「婉拒」民眾大量採購口服退燒藥品。圖／鄒尚謙翻攝

所謂「大量」定義為每次購買80顆（約四人、五天用量），差不多是八盒，希望藥師婉拒民眾一次大量購買口服退燒、感冒等藥品，如遇到這類狀況，利用表單通報。

張文靜指出，台北市社區藥局普遍反應，目前很少遇到大量採購退燒藥的民眾，偶而可以遇到中國籍配偶前來買退燒藥，但數量也很少超過八盒。目前社區藥局仍有許多含「乙醯氨酚」退燒藥，並不缺藥，請民眾無須搶購囤貨。

台灣藥品行銷管理協會發言人、藥師沈采穎表示，今年5、6月使用約用1.2億顆退燒藥，平均一個月6000餘萬顆，若依照該使用速度，加上部分民眾搶購，確實將出現退燒藥缺口。

沈采穎呼籲，食藥署應盡快盤點各藥廠目前退燒藥物庫存量有多少？還可以維持多久的量？並告訴全民「備藥量充足，不要搶購」，否則一旦實施限制購買，反而引起另一波排隊搶購潮，引來民怨。

藥局 疫情 澳洲

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