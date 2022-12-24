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國民黨前議長倒戈 民進黨首度奪下基隆市議長

記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市31名新任議員25日就職後選舉議長，民進黨提名人童子瑋獲得16票當選議長。（記者邱瑞杰／攝影）
基隆市31名新任議員25日就職後選舉議長，民進黨提名人童子瑋獲得16票當選議長。（記者邱瑞杰／攝影）

基隆市31名新任議員今天就職後選舉議長，國民黨選前評估是平手局面，最後「關鍵票」無黨籍議員陳冠羽雖投給自己，但國民黨前議長張芳麗「倒戈」支持民進黨提名人童子瑋，由童子瑋當選議長。

國民黨長期在基隆市議會長期過半，因為擁有席次優勢，穩居議長、副議長寶座。第20屆31名市議員選舉結果，國民黨13席，民進黨12席，2席親民黨、4人為無黨籍，國、民兩黨都未過半。

國民黨現任議長蔡旺璉受到中正區議員呂美玲挑戰，市黨部20日舉辦假投票，由蔡出線；現任副議長林沛祥聲明不求連任，信義區議員何淑萍請纓參選。

民進黨提名仁愛區市議員童子瑋參選議長，民進黨基隆市黨部昨晚發出聲明，表示將與親民黨組成超黨派、跨民意、跨理念的監督大聯盟，並與親民黨七堵區市議員楊秀玉搭檔參選。

據了解，民進黨12票，加上無黨籍友軍陳明建、林旻勳，基本盤是14票。楊秀玉與童子瑋搭檔參選，增加到15票，但另1名親民黨中山區市議員郭美秀，傾向支持蔡旺璉。國民黨有13票，加上無黨籍市議員張耿輝、郭美秀也有15票，陳冠羽成為關鍵票。

今早開票結果，民進黨掌握的15人票票入匭，加上張芳麗投給童子瑋，童獲得16票過半當選。蔡旺璉只得14票，陳冠羽投自己1票。

基隆市31名新任議員25日就職後選舉議長，民進黨提名人童子瑋獲得16票當選議長。...
基隆市31名新任議員25日就職後選舉議長，民進黨提名人童子瑋獲得16票當選議長。（記者邱瑞杰／攝影）

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