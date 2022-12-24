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國民黨花蓮縣議長選上就退黨 660字聲明痛批黨內

記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議長張峻連任後，宣布退出國民黨，並發表退黨聲明。（記者王燕華／攝影）
花蓮縣議長張峻連任後，宣布退出國民黨，並發表退黨聲明。（記者王燕華／攝影）

因涉貪遭黨排黑的國民黨花蓮縣議長張峻，今天與同黨提名的吳東昇相爭勝出，連任議長，隨即宣布退黨。他發表660字聲明，批評黨主席朱立倫同舟計畫把邪惡跋扈的黨員召回來，縣黨部成為打擊黨員同志的鬥爭工具，黨內大是大非蕩然無存。

張峻退黨聲明全文如下：

中國國民黨朱立倫主主席的同舟計畫，當初只是為了整合內部裂痕、促進黨內團結的構想，如今卻成了傅崐萁排除異己，營私結派，挾權伐異的同志殺戮戰場，不但看不到團結，反而形成更大的裂痕與風暴。同舟計畫把邪惡跋扈的黨員召回來，賜予重權，再來排擠和鬥爭一直留在黨內忠貞不二的黨員，張峻更是被鎖定追殺的首要目標，如今的同舟計畫已演變成把惡魔召回船上，原來堅守船上的同志竟一一被踹下船，這令所有基層黨員不勝唏噓!

中國國民黨花蓮縣黨部已經成為打擊黨員同志的鬥爭工具，黨部的大是大非已蕩然無存。花蓮縣黨部心中沒有人民，只有對花蓮縣政府的盡忠，護航縣政的黨籍議員就提名，不聽話的議員就以黨紀處分，利誘和脅迫花蓮縣議會議員唯命是從，為了私人權慾，不惜操控民意代表，踐踏議會尊嚴，侮辱民主政治。

此次的花蓮縣議會正副議長選舉協商，更將張峻排除在外，對花蓮縣議會國民黨團的意見也置之不理，張峻認為花蓮縣黨部此次的正副議長提名和推舉流程，沒有公開透明，完全是閉門內定，這讓我情何以堪?

張峻接任花蓮縣黨部主委期間，盡心盡力，全力以赴，對黨的忠誠度百分百，然而這次的正副議長選舉卻步步遭受打壓和除名，黨內沒有給張峻一個公平的競爭機會，令人遺憾。

中國國民黨本身沒有錯，而是錯在掌權者的利慾薰心和粗劣的政治手段，離民意愈來愈遠，國民黨的百年招牌不該被利用成排除異己的工具，道不同不相為謀，張峻對於花蓮縣黨部的不公不義深感痛心，決定退黨，求仁得仁，盼國民黨早日振聾啟饋，挽回民心，再造幸福乾坤。

「赤膽忠心獻青天，竟遭奸權鏟異己；我本將心向明月，奈何明月照溝渠」

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