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曾俊傑退黨「合作綠營選高市副議長」 柯志恩轟見利忘義

記者徐白櫻、王慧瑛／高雄25日電
今年11月13日，曾俊傑（中）參選議員連任成立競總時，柯志恩（左）曾到場助講。（本報資料照片）
今年11月13日，曾俊傑（中）參選議員連任成立競總時，柯志恩（左）曾到場助講。（本報資料照片）

25日就要改選議會正副議長，國民黨高雄市議員曾俊傑選在敏感時刻退出國民黨，以無黨籍身分，要代表民進黨角逐副議長。此事讓國民黨基層不諒解，代表黨參選高雄市長落敗的柯志恩對曾俊傑事件感觸良多，她說，背叛的外衣就是欺騙，本質就是受了利益誘惑，做出了損人、傷人之事。

在柯志恩競選市長期間，曾俊傑對柯志恩這隻「母雞」始終保持距離，一來是曾俊傑的票源有不少屬性偏綠的票，再者曾俊傑和高雄市長陳其邁私交深厚，陳其邁系統給曾俊傑不少奧援，曾俊傑和陳其邁「眉來眼去」相當檯面化。

曾俊傑是高雄市三民區五連霸議員，如今選擇跳船離開藍營，國民黨組發會青年部副主任李昶志說「今天背棄黨，明天背棄選民，因為沒有價值」，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮在該則留言下方回應「當黨已經被羞辱，黨紀卻無所作為」。

柯志恩24日深夜也在臉書發文暗批曾俊傑，如果早已和綠營暗通款曲，為何選舉時不大方承認，真有骨氣，為何還要以國民黨籍騙取支持與信任，「尊嚴何在！誠信何在！」

柯志恩說，在政治上帶槍投靠，換來唾手可得的副議長寶座，這樣的交換，太陽底下並非新鮮事，而在道義放兩旁，利益擺中間的台灣政壇，更非少見。只是這種行為，過去被視為「賣友求榮」，背叛者巴不得隱身起來、沉默以對，但如今世風日下，道德標準一再下降，甚至黑白顛到、價值錯亂，居然把對政治理念的背叛、對同志和政黨的傷害、對支持者的欺騙，硬拗說是「為了城市的進步而不分藍綠」，把可羞可鄙美化成高尚清流，這種大言不慚恥度，除了搖頭，更令人刷新三觀。

柯還寫到，對方明明做了對不起眾人、違背誠信道德的醜事，卻還要編織冠冕堂皇理由，這實在嚴重挑戰道德的底線，相信大多數選民，不管其政黨立場為何，對從政者的格調還是看得很透澈，「今天可以為了利益背叛A，同樣明天也會為了更大利益而背叛B，不是嗎？」

曾俊傑24日傍晚列席高雄市議會民進黨黨團會議，曾俊傑受訪提到，身為民意代表不管在哪個角色都要以民意為優先，離開國民黨成為無黨籍，代表另一種聲音，一起為高雄建設努力打拚。將代表民進黨角逐議長的康裕成補充說，不希望見到只會杯葛、扯後腿的議會，不分黨派議員將一起成為議會穩定力量，讓議事順暢，不會胡亂杯葛，議會一定扮演好監督角色，嚴格監督，用心問政才是百姓之福。

國民黨智庫執行長柯志恩24日深夜也在臉書發文暗批曾俊傑，如果早已和綠營暗通款曲，...
國民黨智庫執行長柯志恩24日深夜也在臉書發文暗批曾俊傑，如果早已和綠營暗通款曲，為何選舉時不大方承認，真有骨氣，為何還要以國民黨籍騙取支持與信任，「尊嚴何在！誠信何在！」（本報資料照片）

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