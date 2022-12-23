小三通不開放中轉遭批 陸委會回擊：請發揮道德良心

台灣小三通未開放中轉遭到批評，陸委會強調，「難道可無視金馬地區民眾生命健康及民意嗎？」。圖為連江縣南竿福澳旅運大樓。記者廖士鋒／攝影

台灣小三通客運復航事宜，日前由政府宣布以專案辦理，且僅限金馬民眾與陸配，未開放在陸台人中轉，對於這樣的安排遭到批評，陸委會23日回應稱，「難道可無視金馬地區民眾生命健康及民意嗎？」

陸委會23日午間發布新聞稿，針對遭到批評表示十分遺憾，指出特定政客、媒體及名嘴等惡意批評專案不開放「中轉」是政治算計，曲解政府政策立意。

陸委會表示，中國自放棄動態清零政策後，疫情 急速升溫，專家預測疫情將在農曆春節前後達到高峰，並因其病毒株與台灣不同，有將疫情外溢風險，世界各國對此十分警覺。

至於「金馬地區民眾春節交通專案」未能讓在中國的台灣人經「小三通」中轉回台，陸委會強調，實因疫情擴散風險太高。

陸委會詳細解釋其中風 險稱，包含小三通由港口再搭車轉赴金門尚義、馬祖機場 搭機回台，可能會因採買伴手禮、探訪親友等停留，且若因氣候變化或機械等其他因素，擬回台國人將滯留金門。而金馬醫療量能有限，只有各一家醫院，若大量國人滯留金門，將對當地醫療造成衝擊，更排擠金馬民眾就醫的權利與機會。

陸委會還強調，金馬鄉親也是台灣人，請其發揮道德良心，不要增加金馬疫病風險，應重視金馬民眾生命與健康，更不要提高台灣疫病威脅。同時，痛批特定政客、媒體及名嘴，不究事實、不負責任地曲解及惡意批評政府政策、挑撥民意。

陸委會指出，政府一定會持續努力，循序漸進恢復「小三通」客運及其他海空運直航等，籲請國人相互體諒。目前最重要的是將「金馬地區民眾春節交通專案」落實，以作為後續擴大的基礎。