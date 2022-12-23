台學者：2024年選前中美爭取和緩 唯台海存2爆點

政大東亞所名譽教授邱坤玄23日在「中共20大後之中國政經情勢與對外關係」研討會中表示，如從結構的角度來看待中美關係，他認為中美在戰略上長期對峙不會消失。記者黃雅慧／攝

中共20大 結束後，中共對外關係變化仍為學界關注與討論。政大東亞所名譽教授邱坤玄23日在「中共20大後之中國政經情勢與對外關係」研討會中表示，如從結構的角度來看待中美關係，他認為中美在戰略上長期對峙不會消失，美中雙方在明年到2024選舉前，都在爭取「和緩」機會，但唯一可能的引爆點在台灣，這端賴兩點：一是美國新任眾議院長是否訪台，另一則是美國國會會否邀蔡英文赴美演講，這兩件事可能會在台海上造成一些紛擾，值得注意。

邱坤玄強調，對美國來說，美中長期對峙的戰略絕對不會變，因為美國會用盡一切手段來阻止大陸取代美國成為霸權。但戰術上可以調整，從拜登先前提及「未看到中共短期內攻打台灣可能性」可知，美國在美中關係戰術整體走向「和緩」。

於中共而言，邱坤玄認為，20大後中共的中心任務是強調中國式現代化與實現中華民族偉大復興，他們會強調共同同富裕、和平發展等內涵，所以不論對外關係還對台關係，估計未來五年方向會是爭取最大努力達到和平。

至於美國推出台灣政策法對台灣會否有影響？邱坤玄指出，定義美台關係的《台灣關係法》已經43年了，中間一字未改，代表雙方交往的法源已經足夠。此外，兩個引爆中美衝突的引信：一是駐美代表處改為台灣，另一是美國在台協會（AIT）處長任命要參議院同意等具高度政治意涵的動作。這兩項內容不存在於2022年台灣政策法中，因此殺傷力低一點。

而在中共對外策略上，中日關係方面，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎認為，到2023年上半年，日本方面會努力摸索持續推進雙方「新時代中日關係」，因為對岸田文雄而言，與中國維持好關係是國家核心利益，是現實主義思考，不是私人情感，這是由結構決定。

在中方與東南亞 地區的關係上，政大東亞所教授黃瓊萩分析，料中國會延續一帶一路倡議，並且以「國際統一戰線」精神與中國式多邊主義框架等爭取中間勢力原則，來與東南亞地區國家交流，而中共這種不同於西方強迫選邊站的彈性路線，對於東南亞國家相對具吸引力。