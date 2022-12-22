小三通重啟 不開放台商中轉 藍批做半套

小三通受疫情影響停航兩年多，台行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，但只允許金馬地區民眾及陸配循小三通返鄉。圖為金門水頭碼頭現今冷清的模樣。記者蔡家蓁／攝影

台行政院22日拍板「金馬地區民眾春節交通專案」，以金馬地區民眾及陸配為限，採專案向交通部航港局申請航班，明年1月7日起至2月6日實施。行政院長蘇貞昌表示，專案將做為推動未來小三通客運常態化參考。國民黨 則反批「做一半」，在中國數十萬台灣民眾也有返台需求，不應被忽視。

政院拍板 採「循序漸進恢復」

兩岸金廈小三通客運航線受疫情 影響停航兩年多，行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及人道等需求，並在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運為原則。

專案實施時間為明年1月7日至2月6日，航班採專案申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配為限。交通部長王國材22日表示，金門、廈門每天1班，雙向可供618個座位；馬祖有「南竿—琅歧」及「北竿—黃歧」兩條航線，每周各兩班，雙向可提供580個座位，船公司22日起可向航港局申請復航。王國材表示，開放座位數主要依照金門、馬祖人口及陸配人數規畫，金門人口約14萬人、陸配約2440人，馬祖人口約1.4萬人、陸配536人，由金門、連江兩縣市政府造冊，交由航港局辦理登船檢查。

行政院長蘇貞昌22日在院會指示衛福部，落實監督執行邊境防檢疫措施，確保港口檢疫人力充足、運作順暢外，要密切動態掌握當地疫情發展與醫療量能變化，隨時調度因應。他並要求農委會、財政部以及海巡單位等嚴格把關，做好動植物檢疫工作，特別是防範非洲豬瘟。

國民黨：數十萬人有返台需求

對政院決策，金馬地區民眾多表歡迎，但也認為和小三通有距離，周六「還我小三通」遊行仍將推動。國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨 過去用種種荒謬理由，包括中國民眾可能來搶藥等，意圖阻擋在對岸台胞利用小三通或增加航點回台過年，這對在中國工作的台胞、台生、台商不公平。