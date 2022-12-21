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安倍親信世耕弘成26日將訪台 擬拜會蔡英文

中央社東京21日綜合外電報導

被視為日本已故前首相安倍晉三親信之一的自民黨參議院幹事長世耕弘成將於12月26日訪台，正協調28日拜會總統蔡英文。世耕此行將明確化親台態度並盼推動台日經濟合作。

現年60歲的世耕弘成是自民黨參議員，已當選5屆，現職為自民黨參議院幹事長。

世耕過去深受安倍器重，在安倍2006年首度執政時擔任首相輔佐官（首相顧問），接著在安倍2012年率自民黨重返執政後，又先後擔任內閣官房副長官、經濟產業大臣、內閣府特命擔當大臣等要職，被視為最親近安倍的人士之一。

日本產經新聞報導，世耕在12月20日的記者會上說，將於12月26日到28日訪問台灣，正協調12月28日與蔡英文等台灣政要會談。

世耕說，此次訪台將明確化親台態度，也希望成為推動台日在半導體與純電動車（EV）等經濟合作的機會。

同樣被視為安倍親信的自民黨政務調查會長萩生田光一12月稍早也曾訪台。世耕與萩生田同屬自民黨內最大派閥「安倍派」，都希望強化安倍生前所重視的台日關係。

時事通信社的報導指出，世耕將在訪台時，向台灣方面說明日本內閣會議日前通過與安全保障相關3份文件的內容。

時事通信社日前曾就萩生田本月訪台進行分析，認為在安倍派前會長安倍晉三遭槍擊身亡後，會長一職持續空缺，萩生田藉由訪台展現存在感，讓派閥內出現期待萩生田能成為會長後繼人選的聲音。

但世耕弘成與經濟產業大臣西村康稔等人也都表態有意角逐會長，因此目前來說，主流看法認為派閥內沒有獲一致認可的會長人選。

安倍 日本 蔡英文

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