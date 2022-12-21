安倍親信世耕弘成26日將訪台 擬拜會蔡英文

被視為日本 已故前首相安倍 晉三親信之一的自民黨參議院幹事長世耕弘成將於12月26日訪台，正協調28日拜會總統蔡英文 。世耕此行將明確化親台態度並盼推動台日經濟合作。

現年60歲的世耕弘成是自民黨參議員，已當選5屆，現職為自民黨參議院幹事長。

世耕過去深受安倍器重，在安倍2006年首度執政時擔任首相輔佐官（首相顧問），接著在安倍2012年率自民黨重返執政後，又先後擔任內閣官房副長官、經濟產業大臣、內閣府特命擔當大臣等要職，被視為最親近安倍的人士之一。

日本產經新聞報導，世耕在12月20日的記者會上說，將於12月26日到28日訪問台灣，正協調12月28日與蔡英文等台灣政要會談。

世耕說，此次訪台將明確化親台態度，也希望成為推動台日在半導體與純電動車（EV）等經濟合作的機會。

同樣被視為安倍親信的自民黨政務調查會長萩生田光一12月稍早也曾訪台。世耕與萩生田同屬自民黨內最大派閥「安倍派」，都希望強化安倍生前所重視的台日關係。

時事通信社的報導指出，世耕將在訪台時，向台灣方面說明日本內閣會議日前通過與安全保障相關3份文件的內容。

時事通信社日前曾就萩生田本月訪台進行分析，認為在安倍派前會長安倍晉三遭槍擊身亡後，會長一職持續空缺，萩生田藉由訪台展現存在感，讓派閥內出現期待萩生田能成為會長後繼人選的聲音。

但世耕弘成與經濟產業大臣西村康稔等人也都表態有意角逐會長，因此目前來說，主流看法認為派閥內沒有獲一致認可的會長人選。