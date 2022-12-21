眾議員拜會立法院 綠委盼促台參與環太軍演

總統蔡英文（右）20日接見美國聯邦眾議員匡希恆訪問團，蔡總統致詞表示，最近美國眾議院跟參議院陸續通過支持台灣軍購的國防授權法案，無論是對法案支持或公開聲援，都實現對台灣的安全承諾，協助台灣守護民主。中央社

聯邦眾議員 匡希恆一行人今天與立法院外交及國防委員會成員會談。會中許多立委盼美方支持台灣加入IPEF，並感謝日前通過國防授權法，民進黨 立委趙天麟則盼未來正式邀請台灣參與環太軍演。

匡希恆（John Curtis）與聯邦眾議員米勒-米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）及聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）於17日至22日訪台，在台行程包含晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受外交部長吳釗燮晚宴，並拜會立法院外交及國防委員會。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今天在臉書分享，邀請外委會成員趙天麟、何志偉、江啟臣 、邱臣遠，一同接待匡希恆一行人，討論台灣安全、台美經貿合作等議題。

民進黨立委趙天麟受訪時轉述，與會的美國眾議員都很關心台灣安全，認為有了俄羅斯侵略烏克蘭的教訓，美方對台灣支持要及時充足，未來在軍購、法案和經濟支持都會全力以赴。

趙天麟也說，美國眾議員關注到台灣的軍事費用與中國差距頗大，以及軍事支出占整體GDP相較鄰國偏低問題，他則回應台灣軍事費用已連年增加，且編列特別預算採購新式戰機。

趙天麟說，會談中不分黨派立委都認為美方應全力支持台灣加入印太經濟架構（IPEF）和經濟組織，台灣才能與世界鏈結不會被孤立；立委也感謝美國參議院日前也通過國防授權法，他則盼美國國會發揮影響力，促使有關單位能正式邀請台灣參與環太軍演。

民進黨立委何志偉受訪表示，他在會中談及乾淨網路和抖音TikTok問題，提到台灣與美國都面臨網路詐騙、洗錢、黑市交易和國安議題，認為未來應多關注，是否有境外力量的網路攻擊。

何志偉也表示，他與訪團中3位眾議員都是美國南加大校友，會談相當愉快，還打趣說要開同學會。

國民黨立委江啟臣受訪表示，訪賓一行今天下午到外交及國防委員會訪問，同時也聽聽選區立委對於台灣安全的一些想法。

江啟臣指出，在意見交流的過程中，訪賓有提到台灣面對中國軍事威脅之下的安全顧慮，也在乎台灣國防軍事的改革。