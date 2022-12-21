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兵役議題何時確定？蔡英文下周召開國安高層會議

記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統將於下周召開國安高層會議。（本報資料照片）
蔡英文總統將於下周召開國安高層會議。（本報資料照片）

台灣義務役議題，最近受大眾討論。總統府發言人張惇涵今晚表示，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定一直是執政團隊的重要責任，而以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。蔡英文總統將於下周召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。確切的時間或形式若有確定，則將另行通知。

蔡英文稍早透過臉書表示，這段時間以來的選後檢討，各界都有提出許多意見，無論與選舉結果有沒有直接關係，都是人民對執政團隊的心情及感受的總整理，執政團隊不能不警惕。所以要檢討、整隊、前進。執政的人，常常看的是國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力。但這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是應該去檢討和檢視的。「我們強調整體施政成果，而人民的感受，特別是受到衝擊的人的親身感受，才是每一位選民在每一次選舉中，投票的決定性因素。」

蔡英文說，這一次，多數的人民沒有選擇支持民進黨。回頭看看2014年學運後，人民選擇不與當時的執政者站在一起，讓民進黨在地方選舉中，可以克服原先的弱勢與障礙，譬如地方的政治生態與結構等，讓民進黨在大部分的縣市取得勝利。2018年，當時許多的政策性議題及公投，激化了人民對民進黨的不滿，而選擇不與我們站在一起。「但在2020年，人民又選擇與我們站在一起，這是因為總統大選的觀照面不同；而我們在2019年也展現出檢討反省，以及調整施政與解決問題的決心。」

蔡英文說，從2008年以來，無論民進黨是在野，或者是2016以後的中央執政，選舉有勝有敗；透過每一次選舉的集體決定，人民可以讓一個政黨贏了一次的選舉，但絕不會因此就縱容，無條件的支持到底；必要時，人民會再一次展現意志收回支持，把機會給另一個政黨。2022年的選舉，是在2020年總統選舉後的第一次大選，人民選擇給執政團隊一個嚴重警示，我們要嚴肅以對。「就像是2019年一樣，我們要快速地彌補執政的不足，撫慰在疫情中、在通膨中、在快速的經濟情勢轉變中受到衝擊的人民。在2023年即將來到的經濟變局，我們更要打起精神，在帶領人民平安度過這個變局的同時，也要為下一階段的新局打好基礎。」

蔡英文說，在選後的這幾個禮拜，除了一般公務，以及接待來台灣表達關切與支持的外國訪團外，她都和執政團隊不斷地討論未來的局勢及前階段施政不足之處。執政團隊不會讓國家的重要政務，因為選舉結果而有所停滯。下個星期，她將陸續召開國安高層會議，就未來國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論。「在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，我會對外向大家報告說明。」

蔡英文 民進黨 疫情

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