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朱立倫聲援鍾東錦 綠委納悶：他不是被踢出國民黨了嗎

記者林銘翰／台北即時報導
無黨籍苗栗縣長當選人鍾東錦。本報系資料照片
無黨籍苗栗縣長當選人鍾東錦。本報系資料照片

台灣苗栗地檢署對苗栗縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴，國民黨主席朱立倫今天批評民進黨濫用司法，民進黨立委林俊憲表示，朱立倫想必已經算好成本收益，如果鍾東錦真的被判當選無效，補選國民黨有極大的贏面；如果最後判決沒事，國民黨又多了一席，怎麼樣都是贏。

朱立倫今天說，民進黨選舉前濫用司法，全力追殺宜蘭縣長林姿妙，選後又不斷動用司法手段，先後針對新竹市長當選人高虹安、苗栗縣長當選人鍾東錦進行不成比例的司法調查及當選無效之訴，國人為之譁然，「濫用司法，奧步（意指不道德的手段）連連，民進黨真的變成民主奧步黨！」

林俊憲晚間在臉書發文指出，檢調已經宣誓，查賄不會因為選舉落幕就結束，只要掌握具體事證，該辦的就要辦到底，鍾東錦的競選幹部涉賄，苗檢提出當選無效之訴，想當然他一定會跳出來為自己辯護，這很正常。

不過，林俊憲質疑，朱立倫竟然會跳出來，這就很令人意外了，「咦？鍾東錦不是被踢出國民黨了嗎？不就是朱主席你踢的嗎？」

林俊憲說明，當初鍾東錦之所以未獲得國民黨提名，就是因為他的「劃肚皮」事蹟形象（有殺人未遂前科，但自稱是順手拿刀輕輕劃過肚皮）傷害實在太大，後來又自行參選才被開除黨籍，尤其這陣子排黑條款全國都在關注，鍾東錦和國民黨的確認黨籍之訴才剛開始，朱立倫這麼一表態，很難不讓人聯想是否要迎接鍾東錦回黨。

林俊憲說，根據大家長年對朱立倫的認識，想必這一步他都已經精算好成本收益了，如果鍾東錦真的被判當選無效，補選國民黨有極大的贏面；如果最後判決沒事，朱立倫送溫暖的行動化解尷尬，修補與鍾東錦的關係，為「光榮返黨」鋪路，國民黨又多了一席，怎麼樣都是贏。

林俊憲納悶，選前如此大動作與鍾東錦畫清界線的朱立倫，怎麼選後就變了一個人，難道就因為當選，他的爭議也自動跟著消失了嗎？排黑是國人的期待，民進黨一定會深自檢討、貫徹到底，既然國民黨也說要跟進，希望不要一回頭卻發現他們先溜了，民眾沒有那麼健忘。

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