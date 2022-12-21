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理科太太賣諮商筆記挨轟 全額退費 課程免費釋出

中央社台北21日電
YouTuber理科太太與線上平台合作，將自身100多小時諮商歷程化為課程販售，引發批評後決定退費。（圖取自Hahow網頁hahow.in）
YouTuber理科太太與線上平台合作，將自身100多小時諮商歷程化為課程販售，引發批評後決定退費。（圖取自Hahow網頁hahow.in）

YouTuber理科太太先前與線上平台Hahow合作，推出付費課程「理科太太的諮商筆記」分享自身心理諮商心得，引發討論。Hahow今天宣布退費並免費釋出內容，盼外界理性公評。

「理科太太的諮商筆記」內容，是理科太太想以「學姊」身分，分享過往2年接受100多個小時的心理諮商經驗，希望能讓更多想產生改變或需要幫助者，實踐自我覺察並探索自己。不過在台灣，諮商屬於醫療行為，理科太太並未擁有相關證照而引發外界熱議。

➤➤➤理科太太售諮商日記引熱議 台衛生局：判斷違法有難度

Hahow今天在官網發出聲明，指出這段時間與理科太太團隊積極地與主管機關，包含台北市衛生局心理衛生科、相關單位及各方專家學者聯繫、溝通與請益後，Hahow與理科太太團隊最終決議將這些內容免費釋出，放置於理科太太的Podcast內，期待外界理性公評，以此作為邁向心理健康與自我探索的第一步前導。

而已經購買課程的2700名學員，Hahow已寄出信件引導所有購課者進入退費程序，使用者也可直接向客服人員瞭解相關流程。Hahow指出，原訂課程收入將提供304小時的心理輔導服務時數給非營利組織「I-LIFE 國際行動協會」。Hahow表示，仍會以換算後新台幣10萬元(約3257美元)的形式挹注，響應協會的心理支持服務。

理科太太也在個人社群發文，感謝所有心理專業人士，「因為有你們，現在的我才能活得完整。」她坦言，經過一段時間沉澱，選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因此這些心路歷程會直接放到個人Podcast中。

理科太太強調，自己從來不認為任何影片和語音能取代心理專業，也一直在鼓勵大家去尋找一名適合自己的心理師，這個初衷沒有變過，「希望我的故事能鼓勵更多人走進諮商室，擁抱自己的過去、現在還有未來。」

社群 心理師 心理健康

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