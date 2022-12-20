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郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

記者楊雅棠／台北即時報導
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

鴻海創辦人郭台銘今晚在臉書表示，看到指揮中心發言人莊人祥說台灣還有很多BNT疫苗，讓他有點納悶，因為像他母親這個年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，「但目前台灣應該沒有！」晚間指揮中心發言人莊人祥表示，100萬劑主要是針對郭台銘說打不到BNT疫苗而回應，但也有說明是單價疫苗。至於次世代疫苗昨天也有說明，因合約彈性等問題還在考慮，「沒有不買」。

郭台銘在臉書發文表示，上周才問過北醫邱院長，「他向我說像我媽媽這個年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，但目前台灣應該沒有！」

他也表示，台灣有這麼多的人都是接種BNT疫苗，如果要追加次世代加強劑，為何ㄧ定要增加換疫苗的風險？尤其是針對高風險的族群，為何就是沒辦法繼續選擇BNT?

莊人祥晚間表示，昨天回應台灣100多萬劑BNT疫苗，主要是針對郭台銘說打不到「BNT疫苗」而回應，但也有說明是單價疫苗。至於次世代疫苗不論昨天或是指揮官（王必勝）上午也都有說明，因為合約彈性，且現在還有莫德納400萬劑，所以還在考量。

針對郭台銘臉書第二點「增加換疫苗的風險」一說，莊人祥也表示，國外研究也都有混打，不一定之前接種BNT單價疫苗者，後續次世代疫苗就要接種相同廠牌；美國FDA也認為混打沒問題。

他表示，上午指揮官也有說明兩個廠牌的次世代疫苗都是mRNA疫苗，且ACIP都通過可作為追加劑，安全性無虞；疫苗效果和副作用則無顯著差異。

指揮中心指揮官王必勝則於上午臨時記者會指出，BNT疫苗尚餘單價成人疫苗30萬劑，兒童70萬劑。

疫苗 BNT 郭台銘

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