台最新民調：53.2%同意內閣應總辭、蔡英文聲望創新低

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

財團法人台灣民意基金會今天發布最新民調，主題是「2022 選後台灣政局與兩岸關係」。結果顯示，關於2022選後內閣總辭問題，調查顯示，20歲以上台灣人中，53.2%同意內閣應該總辭，不能拖到明年，21%不同意。值得注意的是，當二成五國人強烈同意內閣應總辭，不能拖到明年時，只有 5.2%表達強烈不同意。

關於蔡英文總統聲望，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，37.5%基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，46.4%不贊同。不贊同者比贊同者多8.9個百分點。這次蔡總統聲望滑落到37.5%，創下過去44月以來的新低記錄。

關於蘇內閣施政表現的民意反應，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，五成三不滿意。不滿意比滿意者多16.6個百分點。值得注意的是，對蘇內閣非常滿意的只有7%，但非常不滿意的高達28.5%。

關於2024總統大選，如果未來由副總統賴清德 、新北市長侯友宜 、台北市長柯文哲 三人競逐大位，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，三成九支持侯友宜，二成九支持賴清德， 一成八支持柯文哲。

關於2024總統大選，如果未來由桃園市長鄭文燦、侯友宜、柯文哲三人競逐2024總統大 位，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，四成四支持侯友宜，二成支持柯文哲， 一成八支持鄭文燦。

國人對中國禁止台灣農漁產品及酒類進口的態度，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，有三成一會因為中國禁止台灣產品進口而怪罪台灣政府，六成不會。

關於國人對役男「服四個月軍事訓練役」的態度，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，六成九認為面對中共武力威脅，台灣當前役男只須服四個月軍事訓練役的制度是不合理的，二成一覺得合理。調查也顯示，20歲以上台灣人中，七成三同意台灣役男服役至少要一年才合理，一成八不同意。

關於台灣人的政黨認同，最新調查顯示，在20歲以上台灣人中，約三成一是綠營認同者，其中深綠一成，淺綠約二成一。同時，有三成二是藍營認同者，其中 4.4% 深藍，二成七淺藍。此外，有三成四中性選民。至於政黨支持傾向，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，二成五支持民進黨，二成五支持國民黨，一成八支持民眾黨，4.5%支持時代力量，2.5%支持台灣基進，另有二成三中性選民。

本次調查訪問期間是2022年12月12至13日。以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本1070 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。