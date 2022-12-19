「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

43歲日本 女星佐藤麻衣昨傳出正在和結婚8年的台塑集團長孫王泉仁打離婚官司，王泉仁主張自己是一般上班族，只願每月付26萬日幣（近1899美元）的贍養費。好友低調證實，麻衣和王泉仁的離婚官司確實正在進行中，「這期間麻衣就是專職帶小孩，然後在學習拿到證照，希望官司可以盡快落幕。」至於麻衣在準備什麼證照？好友表示這部分先不多說，不過也可看出麻衣恢單後準備重新出發的決心。麻衣

佐藤麻衣2014年嫁給身價高達30億台幣的王泉仁，不到3年便傳出婚姻觸礁，5年前王泉仁離家出走後，就再也沒有回到兩人位於日本東京的家，

外界以為她進了王家大門是飛上枝頭變鳳凰，不過實情是她當年被要求簽下婚前協議書，還包括超過20項的人妻工作清單，她沒有保母、管家和傭人等待遇，只是平凡的家庭主婦，一切都要親力親為，和所謂的貴婦生活落差很大。

而王泉仁婚後去年爆出扶正外遇日本空姐，準備梅開3度，向來低調的麻衣罕見打破沉默，在推特 發文表態「我們沒有離婚」，只是長期過著偽單親生活的她，對這段婚姻也已經心死，如今她一心只想盡快恢復自由身，這一年來她積極在社群 更新動態，簡介寫著「A new beginning，still a secret… （一段嶄新的開始，目前還是祕密）」，讓粉絲都相當期待她的復出。