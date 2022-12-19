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台灣退燒藥遭掃貨大缺 王必勝籲：民眾勿大量轉寄國外

記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣指揮中心指揮官王必勝。圖／台灣指揮中心提供
台灣指揮中心指揮官王必勝。圖／台灣指揮中心提供

中國疫情爆發，各地都出現搶藥潮，台灣也有許多基層藥局表示，知名退燒藥品「普拿疼」有被大量搜購情形。指揮中心指揮官王必勝今也表示，觀察市場上確實有相關情形，已向廠商表達加速供貨的需求，同時也請民眾依需求購買，不要大量轉寄國外。

王必勝今表示，指揮中心針對藥品市場調查後，經詢問普拿疼原廠的供貨狀況，普拿疼品牌的部分藥品，有出現大量搜購情形，貨架上幾乎沒有存貨，出現缺貨情形，叫貨也困難，向廠商表示加速供貨的需求，但廠商表示，因應市場需求，全球供貨都較吃緊；但相同成分「乙醯胺酚」在臨床上有其他可處方藥品，退燒這部分並不會出現太大問題。

王必勝也提醒民眾，普拿疼要依需求適量購買，不要大量購買轉寄國外，也會請廠商確保存量，看是否需要採取其他措施。

台灣食藥署先前調查國內470家持有乙醯胺酚藥證的廠商，近期銷售有成長增加，若證實國內出現有大量搜購情形，並排擠到國人用藥權益，最終手段可依藥事法限制出口。

王必勝也強調，目前調查下來，僅普拿疼的退燒藥品缺貨，但國內仍有其他相同成分的藥品，目前供貨量都沒有出現類似缺貨的情形，也都持續生產中，同時揮中心也會持續監測瞭解。

疫情 藥局

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