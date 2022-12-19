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郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

中央社記者鍾榮峰台北19日電
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘今天表示，當初採購BNT的COVID-19疫苗是非常艱難過程，且BNT疫苗沒賣這麼貴，中間「被上海復星賺走」，而疫情會持續，應該給BNT最新疫苗技術一個機會。

台大醫院癌醫中心分院下午舉行4周年院慶活動，郭台銘以永齡基金會創辦人身分受邀出席，會後接受現場媒體短暫採訪。

媒體提問對半導體產業去台化臆測看法，郭台銘並未直接回覆，他說自己已經退休了，半導體議題都是鴻海董事長劉揚偉操盤，鴻海的事情「我已經沒有介入」，因為「劉揚偉做得比我好」。

郭台銘說，找到對的接班人，全心支持、不要插手，這是他作為創辦人最重要工作。

媒體再問2024年是否參選總統，郭台銘也未回應，僅表示因為採購COVID-19疫苗關係，認識德國生技公司BioNTech（BNT）高層，他現在最主要工作，是落實BNT在亞洲設立的第一個癌症臨床試驗基地。

郭台銘說，當初採購BNT的COVID-19疫苗是非常艱難過程，透過德國做生意夥伴，才有把握買到1500萬劑；未來COVID-19疫情仍會持續，還是需要疫苗，應該給BNT最新疫苗技術「一個機會」。

談及疫苗採購價格，郭台銘說，疫苗價錢是按照各國國民生產毛額（GDP）計算，BNT疫苗沒賣這麼貴，中間「被上海復星賺走」，所以BNT在台灣成立分公司，希望降低疫苗價格。

疫苗 BNT 郭台銘

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