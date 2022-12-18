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解放軍勢力滲入抖音統戰 台國安局偵獲

記者洪哲政／即時報導
抖音（TikTok）因有中共國資入主，是否禁用，引起多國討論。（路透）
抖音（TikTok）因有中共國資入主，是否禁用，引起多國討論。（路透）

抖音」（TikTok）因有中共國資入主，是否禁用，引起討論。據了解，中華民國國安局日前偵獲，中共解放軍已在抖音置入文宣，利用具無厘頭喜感的手法，加強兩岸三地年輕人統戰，已通告各部會。

國安局曾日前搜獲抖音上「baronkasa」影片，經研判應為解放軍置入管道之一。這部影片是解放軍版的「軍愛民、民敬軍」影片，形容放假軍人到民間麵館用餐，因不黯手機點餐流程，受到民人協助，還半途協助民警追捕匪徒。影片最後以誇張軍民相互敬禮的橋段作結。

據了解，「國家安全作業中心」偵獲此片，簡短研析，已立即通報各部會，尤其交國防部掌握，持續密切注偵後續類似影片出版。

國安局日前偵獲，中共解放軍已在抖音置入文宣，利用具無厘頭喜感的手法，加強兩岸三地...
國安局日前偵獲，中共解放軍已在抖音置入文宣，利用具無厘頭喜感的手法，加強兩岸三地年輕人統戰。（取材自抖音）

據悉，國安局提供高層與各部會資訊研析，已脫離早年俗稱「國安日報」的「每日安全情勢要況」外，還結合八大情治系統，強化多元通報管道、情報研蒐，尤重先知快報與復安專案軍事狀況，近年納入「爭議訊息防治查處」，快速反應多項中共釋放企圖動搖民心的網路假訊息。

國安局近期偵獲的重大爭議訊息，包括俄烏戰爭爆發初始，中共策動台籍網紅「來自寶島的綱綱」假扮滯留烏克蘭台民，聲稱獲中共外交部援助，企圖仿效2018年大阪關西機場事件，指責政府撤僑不力。近期柬埔寨爆發「民眾求職遭詐騙集團囚禁」，中共也利用新加坡媒體投書內容加工成「超過1.5萬名台人遇害」。

中共 解放軍 抖音

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