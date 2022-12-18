嘉義市長選戰 國民黨黃敏惠大勝 民進黨矛頭指向黨中央

嘉義市長選舉投票，國民黨候選人黃敏惠（中）得票一路領先，自行宣布當選連任。記者許正宏／攝影

嘉義市長選舉18日投票 ，受低溫影響，投票率43.99%創下新低，國民黨 市長黃敏惠以近6萬票、63.6%的得票率，大勝民進黨 候選人李俊俋。

嘉義市長選舉因有候選人在投票前病逝，依公職人員選舉罷免法重行選舉，18日投票後，今年九合一縣市長選舉結果全數底定，全國22個縣市，國民黨囊括14縣市、民進黨拿下5縣市，民眾黨取得新竹市一席，苗栗及金門兩縣為無黨籍。

綠拿5縣市 創36年最差紀錄

民進黨這次失去桃園、基隆、新竹市等縣市執政權，但斬獲澎湖縣，合計5席縣市長寫下創黨36年來最差紀錄；苗栗縣由被國民黨開除黨籍的議長鍾東錦勝出，金門縣則是無黨籍前縣長陳福海擊敗現任縣長楊鎮浯回鍋。

黃敏惠已擔任嘉義市長13年，下屆任滿將寫下同一民選縣市長執政最長紀錄，她激動喊「嘉義一定會更好」；李俊俋向支持者鞠躬，表示敗選責任一人承擔。

對於嘉義市長一役再敗，民進黨代理黨主席陳其邁表示，「九合一選舉後，民進黨秉持戒慎恐懼的心反省檢討我們的不足，民進黨不會失去鬥志，會努力重整腳步，回應人民對民進黨的期待。」不過，黨內已有人將矛頭指向黨中央。立委何欣純指出，「結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔，我們的『檢討』到底是什麼？」

朱立倫：選民肯定中道路線

國民黨主席朱立倫則感謝嘉義市民在寒冷天氣中站出來力挺黃敏惠，展現出民主聖地的民主精神，也代表嘉義市民對於國民黨中道、理性、穩健、務實路線的肯定；接下來，國民黨不敢有任何一絲自滿或高興，會持續努力面對台北、南投立委補選。