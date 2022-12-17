府院不滿 台兵役延長方案卡關

兵役制度延長一年擬在年底前公告，但至今政策仍不明朗。(本報資料照片)

中華民國國防部 日前預告年底前公布兵役延長方案，距離攤牌時刻只剩倒數兩周，政策至今仍未明朗。主要是國防部兵役延長方案面臨三大關鍵爭執，包含役期延長論述不明、訓練內容過於傳統、未能承認過去政策錯誤。府院高層擔憂，新制公布上路但舊時代象徵太鮮明，恐在輿論戰中先成選舉破口。

因應兩岸局勢緊張，台灣兵制擬從原先四個月軍事訓練，恢復為一年義務役。根據兵役法規定，役期延長需公告一年，若今年底前未公告，明年公告將等到大後年才能實施；目前距離年底只剩兩次行政院會，分別是12月22日與29日。兵役法規定，延長役期超過一年才需要修法，經政院公告，役期可在一年內調節，不需經立院修法。

據了解，國防部上呈的版本讓府院高層頗有微詞，被多次退件，國防部與高層關係為此略顯緊張。黨政人士表示，當前的三大關鍵爭執，首先是役期延長論述不明，尤其民進黨 九合一敗選後，如何說服社會「備戰即避戰」，國防部只強調兵力短缺，但始終拿不出令高層滿意的論述。

其次是配套內容過於傳統，國防部沒有因應新作戰型態，調整訓練重點，仍停留在過去步兵思維，役期延長所增加的訓練量仍多屬傳統套數，在訓練清單中不乏「刺槍術」、「莒光日」；高層擔心，在現代作戰方式中，年輕人多難以接受，直言「學刺槍術不如學刺針（飛彈）」。不過，軍方高層在內部會議表示，即便現在戰爭型態不再會近身肉搏，但是刺槍術仍可作為體魄訓練一部分。

府院高層擔憂，未來新制上路，「年輕人學刺槍術」與舊時代象徵太鮮明，恐在輿論戰中先成破口。

黨政人士說，第三項是承認過去政策錯誤，因為兵役延長若拍板，等同過去政府推動的四個月役期是有瑕疵的政策，國防部是否要先承認過去軍事訓練役四個月是錯誤的政策？且當初設計的人，現在都還在位置上，相關人等是否願意正面以對？

知情人士指出，國防部長邱國正近期在立院詢答，從「第一擊」到近來兵役政策宣布時間點，多被在野黨立委牽著走，無法營造「備戰即避戰」氛圍，府院高層全看在眼裡。

不過，對於相關爭議的內容，國防部至截稿前，未有進一步回應。總統府發言人張惇涵則說，提升現有戰力、強化國家整體防衛能力，是確保國家的安全與利益的重要考量。關於義務役期，國防部仍就各方意見進行評估中，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規畫與定案。