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鴻海出清紫光 專家：料與不看好中半導體發展有關

記者黃雅慧／即時報導
華南金創投公司董事陳子昂認為，鴻海出清紫光集團股份，與不看好中國半導體業發展有關。記者廖士峰／攝影
華南金創投公司董事陳子昂認為，鴻海出清紫光集團股份，與不看好中國半導體業發展有關。記者廖士峰／攝影

對於鴻海16日晚間丟出出清中國紫光集團股份的震撼彈，雖然鴻海公告說明是因為行政程序延宕，為避免後續資金運用才做此決定。對此，華南金創投公司董事陳子昂17日受訪表示，鴻海會做此決定料與不看好中國半導體發展有關。

陳子昂提醒，鴻海前陣子才成立半導體研究院，並把蔣尚義找回來。而且蔣尚義過去五六年都在中國發展半導體業，十分了解狀況，特別紫光集團是中共極力扶持的企業，所以應該會幫助鴻海判斷紫光是否還值得繼續投資

陳子昂表示，要看紫光的發展便不得不看整個中國的半導體發展，目前中國半導體遇到幾大困境，因為美國禁制令，導致無法取得相關設備，此外，人才、關鍵材料等也被限制出口。另外最關鍵的是設計軟體「電子設計自動化」（EDA）也掌握在美國手中，目前限制出口是限定在3奈米，未來會否擴大到28奈米仍屬未知。

陳子昂說，現在美國政策很明顯是不希望中國發展半導體，但又因為一打壓可能會衝擊到美國自身廠商營收跟股價，因此會設定延緩期，整體戰略思維就是壓著打中國，因此很難看好中國半導體產業發展。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊17日受訪指出，鴻海出清紫光可能是多重因素考量下做出的決定：一方面是投資中國半導體可能難以盈利，因為機器設備不在手裡；加上美國對華半導體禁制令的影響很大，特別寒武紀等36家中企最近才被列入黑名單等，也或是有投審會方面程序的拖延等等。

鴻海 投資 營收

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