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談去台化 台積電魏哲家4度霸氣回應「門都沒有」

記者林思宇／台北即時報導
台積電總裁魏哲家17日應玉山科技協會邀請以「半導體產業的新挑戰」為題進行專題演講，談去台化議題，四度霸氣回應「門都沒有」。（記者曾吉松／攝影）
台積電總裁魏哲家17日應玉山科技協會邀請以「半導體產業的新挑戰」為題進行專題演講，談去台化議題，四度霸氣回應「門都沒有」。（記者曾吉松／攝影）

台積電亞利桑納州上機典禮，拜登親臨，台灣再次成為世界閃亮的焦點。不過，外界也擔心「去台化」，魏哲家17日公開四度霸氣回應「門都沒有」。

魏哲家17日出席玉山科技論壇做「半導體產業的新挑戰」專題演講，現場半導體、學界大咖雲集。對於近期市場熱門問題，魏哲家大方回應。

外界看到，全世界都在自己國家蓋半導體生產線，可能會產生「去台化」以及「掏空台灣」的問題。台積電毛利率超過50%，其他賺25%就好。魏哲家說，沒那麼容易，「門都沒有」，現在問這個議題，答案還是一樣「門都沒有」。

魏哲家解釋，蓋工廠以及買機器是最容易的步驟，但工廠要有符合客戶產品的技術。他進一步舉例，就算在台灣，公司不藏私情況下，把新竹技術移植到台南，還要再派五、六百人過去，這當中「有說不出的困難」，要蓋工廠，想得比較容易，半導體技術不是只有研發，生產也是一門學問。

每個國家都想要蓋工廠，魏哲家反問「有這麼容易嗎？」自己要先想想，整個工業化程度到哪個階段，教育、訓練系統以及地方政府政策等，把一個工廠搬到哪個地方，哪個地方就會發展得很茂盛，又是同一句話「門都沒有」。

外界擔心從台灣電挖角人才就可以偷到台積電的技術，魏哲家說，還是那四個字「門都沒有」。

魏哲家認為，台灣痛點在人才，土地、水、電都可以解決，但人才不是你買得到的，所有技術都是累積的。

為了人才，魏哲家親自到台中一中，魏哲家解釋，希望這些高中生有興趣進一步到理工的大學深造，再讀兩年的碩士，再過兩年的訓練，才可能是成熟的半導體工程師，前後要八年時間，台積電真的是用盡辦法找人。

魏哲家打趣地說，最後發現最有效的方式是跟男生說，這樣比較容易交到女朋友，台積電生育率是國家整體生育率的五倍，就是讓員工有足夠的財力可以成家。

台積電 拜登 亞利桑納州

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