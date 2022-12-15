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詐領助理費涉貪 台灣民眾黨立委高虹安60萬台幣交保

記者蔣永佑／台北即時報導
涉嫌違反貪汙治罪條例詐領助理費的高虹安，以60萬元交保候傳。記者蔣永佑／攝影
涉嫌違反貪汙治罪條例詐領助理費的高虹安，以60萬元交保候傳。記者蔣永佑／攝影

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調15日兵分八路搜索，並約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇及前臉書小編台大十三妹之一「公衛文」王郁文四名被告，現任行政主任黃鈴惠則以證人身分約談。

高虹安等人經移送北檢複訊，檢察官依涉犯貪汙治罪條例，諭知高虹安60萬台幣(約2萬美元)交保；陳奐宇、王郁文各10萬(約3243美元)交保；李忠庭和黃鈴惠則請回。在檢方對高虹安祭出強制處分後，代表案情逐漸明朗，由「他」字案轉為「偵」字案，同時象徵日後高的起訴機率大增。

15日午夜高虹安等人陸續移送後，王郁文、李忠庭、陳奐宇很快就複訊完畢，於凌晨一到兩點半間陸續交保或請回，各自離開北檢，唯獨高虹安持續偵訊直到清晨約5點10分，才終於以60萬元交保候傳，且未限制出境、出海及住居。離去時，高虹安在律師團包圍下，不發一語迅速上車離去。

15日午夜還有一群自15日午夜還有一群自新竹北上的高虹安粉絲，手舉「司法打壓」標語在北檢門口要求「還我市長」，質疑司法罔顧高虹安背後9萬多票的民意，並在地檢署大門外，一直等到高虹安交保步出北檢，高喊「市長加油」為高打氣。

一群高虹安的新竹支持者，特地北上到北檢大門，抗議司法打壓並為高加油打氣。記者蔣永...
一群高虹安的新竹支持者，特地北上到北檢大門，抗議司法打壓並為高加油打氣。記者蔣永佑／攝影

臉書 檢察官

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