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查詐領助理費 北檢8路搜索高虹安

本報系記者/連線即時報導
當選新竹市長的民眾黨立委高虹安（圖）因被檢舉詐領助理費案，15日在北機站歷經約14小時訊問，深夜移送台北地檢署複訊。她的男友李忠庭15日也同步遭約談。記者曾吉松／攝影
當選新竹市長的民眾黨立委高虹安（圖）因被檢舉詐領助理費案，15日在北機站歷經約14小時訊問，深夜移送台北地檢署複訊。她的男友李忠庭15日也同步遭約談。記者曾吉松／攝影

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調15日兵分8路搜索包括高的立院辦公室及她在新竹與台北父母住處，約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇及高的臉書前小編、「台大13妹」王郁文等4名被告，現任行政主任黃鈴惠以證人身分被約談，全案漏夜偵訊中。

搜索國會行動 引發熱議

由於目前仍是立法院會期，檢調15日搜索國會行動引發熱議，辦案單位表示因擔心高卸任立委之後，立法院公務電腦即將繳回，證據恐有不完整、滅失的可能，才啟動偵查行動。高的國會辦公室15日歷經約兩小時搜索後，陳奐宇遭帶回北機站約談。

檢調搜索時，高虹安人在新竹，15日上午10點多主動赴北機站說明，李忠庭搜索時也不在住處，經聯繫後約11點半前往北機站。北檢表示，15日是傳喚高、陳到案說明，若後續認為有逮捕必要，因高虹安為現任立委且在會期中，需另外行文給立院，經同意後才能逮捕及後續強制處分。

立院何時知情 說詞不同

立法院何時知情檢方要搜索卻出現不同說詞。台北地檢署表示檢察長林邦樑15日上午致電立院秘書長林志嘉，告知欲前往高辦搜索，經林轉告立法院長游錫堃，在游同意下派員與檢察官會合，帶同兩名檢察官至中興大樓10樓高虹安辦公室搜索。但游錫堃15日受訪則稱前幾天就在林志嘉送上來的簽呈上批准同意。

檢調共聲請8張搜索票獲准，搜索處所除高虹安國會辦公室、高位於新竹市的戶籍住所、辦公室、助理居住處也被搜索，檢調還懷疑，高虹安雙親位於台北市內湖區住處也藏有與案情相關的證據，15日同步搜索、取證，並出動4名專案檢察官協同偵查。

目前全案分兩大部分，一為高虹安男友李忠庭在永齡基金會任職期間，疑似以人頭另領取高虹安公費助理薪水；另一部分是助理們低薪高報，把加班費請領至上限，再將薪資差額和浮報的加班費上繳作為公積金。

檢調先前除已傳喚外界所稱的吹哨者，逐一確認身分及檢舉內容，另傳喚高虹安國會辦公室前行政主任黃惠玟、副主任陳昱愷到案說明。由於黃惠玟交出500筆公積金內帳，檢方也向立法院人事處調閱高虹安辦公室申請公費助理清冊及單據，比對薪資申報及「公積金」內帳是否吻合。

高以大水庫理論答辯

辦案人員15日針對公積金、薪資申報等內容與證人說詞，逐一要求高虹安說明。據了解，高虹安以「大水庫理論」答辯，也沒有1毛錢落入她私人口袋。

高虹安15日在北機站歷經約14小時訊問，深夜12時許背著看似裝滿資料的背包被移送台北地檢署複訊，抵達北檢時面對媒體追問時未發一詞，隨即進入偵訊室。

高虹安若因司法案件無法在本月25日宣誓就職，可能影響她未來市長資格。　　

高虹安和男友 當選新竹市長的民眾黨立委高虹安因被檢舉詐領助理費案，15日在北機站...
高虹安和男友 當選新竹市長的民眾黨立委高虹安因被檢舉詐領助理費案，15日在北機站歷經約14小時訊問，深夜移送台北地檢署複訊。她的男友李忠庭（圖）昨也同步遭約談。記者曾吉松／攝影

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