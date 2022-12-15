高虹安涉詐助理費若無法宣誓就職 新竹市長恐得補選

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安。圖／聯合報系資料照

民眾黨新竹市長當選人、不分區立委高虹安今天因涉詐助理費案遭檢調約談，由於再過10天就是新竹市長宣誓就職日。新竹市政府民政處今天指出，依照《宣誓條例》規定，若縣市首長因故無法於12月25日宣誓就職，也未能在3個月內補宣誓，依規定將在3個月內進行補選。

依《宣誓條例》第八條規定，「公職人員不依本條例之規定宣誓者，均視同未就職。其依第三條第二項規定，應另定日期舉行宣誓而仍未依規定宣誓者，視同缺額」；「依同條第三項規定先行任事而未於三個月內補行宣誓者，視同辭職。」

另依照地方制度法規定，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起三個月內完成補選。但所遺任期不足二年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

市府民政處說明，依照相關法規，市長當選人如果無法在25日當天宣誓就職，等於沒有就職，須在中央3個月內另訂的時間補宣誓，若還是無法在當天補宣誓，即視同市長職務出現缺額，另地方制度法規定將在3個月內完成補選。

至於在補宣誓就職前的空窗期，將由中央派代理市長，可能是由市府官員或由中央派人代理。

至於縣市首長若無法宣誓就職，是否會影響市政運作？市府民政處也說明，因為市長還沒宣誓就職，等於無法任命政務人員，相關的職務代理會由該局處的副局長、副處長代理，不會影響市政。