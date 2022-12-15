我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

中國染疫激增 美駐北京使館：全面暫停常規簽證服務

高虹安涉詐助理費若無法宣誓就職 新竹市長恐得補選

記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安。圖／聯合報系資料照
新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安。圖／聯合報系資料照

民眾黨新竹市長當選人、不分區立委高虹安今天因涉詐助理費案遭檢調約談，由於再過10天就是新竹市長宣誓就職日。新竹市政府民政處今天指出，依照《宣誓條例》規定，若縣市首長因故無法於12月25日宣誓就職，也未能在3個月內補宣誓，依規定將在3個月內進行補選。

依《宣誓條例》第八條規定，「公職人員不依本條例之規定宣誓者，均視同未就職。其依第三條第二項規定，應另定日期舉行宣誓而仍未依規定宣誓者，視同缺額」；「依同條第三項規定先行任事而未於三個月內補行宣誓者，視同辭職。」

另依照地方制度法規定，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起三個月內完成補選。但所遺任期不足二年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

市府民政處說明，依照相關法規，市長當選人如果無法在25日當天宣誓就職，等於沒有就職，須在中央3個月內另訂的時間補宣誓，若還是無法在當天補宣誓，即視同市長職務出現缺額，另地方制度法規定將在3個月內完成補選。

至於在補宣誓就職前的空窗期，將由中央派代理市長，可能是由市府官員或由中央派人代理。

至於縣市首長若無法宣誓就職，是否會影響市政運作？市府民政處也說明，因為市長還沒宣誓就職，等於無法任命政務人員，相關的職務代理會由該局處的副局長、副處長代理，不會影響市政。

上一則

2024賴清德、鄭麗君搭檔聲起 趙少康：賴比蔡英文更獨

下一則

美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

延伸閱讀

涉詐領助理費 台灣民眾黨立委高虹安與男友應訊

涉詐領助理費 台灣民眾黨立委高虹安與男友應訊
傳民眾黨立委高虹安辦公室遭檢調搜索 大批媒體守候

傳民眾黨立委高虹安辦公室遭檢調搜索 大批媒體守候
高虹安涉詐領助理費案 北檢將傳喚4助理

高虹安涉詐領助理費案 北檢將傳喚4助理
高虹安涉詐領助理費案 選後首波偵查

高虹安涉詐領助理費案 選後首波偵查

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
2023年這10張返現信用卡 可以讓你省不少

2023年這10張返現信用卡 可以讓你省不少
世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃
喉嚨不舒服時 這6種食物最好少碰

喉嚨不舒服時 這6種食物最好少碰